Spor Toto Süper Lig’i ikincilikle tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Judo Takımı, yeni sezonda Avrupa Golden Lig’de mücadele etmeye hak kazandı. Judo takımı kupa sevincini Başkan Zolan ile paylaştı.

Spor Toto Süper Lig’i ikincilikle tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Judo Takımı, yeni sezonda Avrupa Golden Lig’de mücadele etmeye hak kazandı. Judo takımı kupa sevincini Başkan Zolan ile paylaştı.

Spor Toto Süper Lig’i ikincilikle tamamlayarak lige damgasını vuran Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Judo Takımı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarete Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut ile sporcu ve antrenörler eşlik etti. Ziyarette, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadın Judo Takımı’nın bu sezon büyük bir başarıya imza attığını kaydeden Başkan Osman Zolan, Avrupa Golden Lig’de Türkiye ve Denizli’yi temsil edecek sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Başkan Zolan, "İnşallah Avrupa’da da çok güzel başarılarla geri döneceksiniz. Ülkemizi ve Denizli’yi temsil edeceksiniz. Bu, hayatınızda en özel anlardan olacak. Denizli’mizde yetişen çocuklarımızın çalışarak, emek vererek başarılı olması çok kıymetli. Sizleri bundan sonra inşallah Avrupa ve Dünya şampiyonalarında da göreceğiz" dedi.

“Sizlerle gururlandık, çok mutlu olduk”

Başkan Zolan, "Sizlerle gururlandık, çok mutlu olduk. Başta sizleri, emek veren hocalarınızı, tüm idareci arkadaşlarımızı ve tabii ki ailelerinizi tebrik ve teşekkür ediyorum. Allah’ım yolunuzu açık etsin" ifadelerini kullandı. Spor Toto Süper Lig’i ikincilikle tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Judo Takımı’ndan Nisa Gökçe Yörük, Emine Nur Halaza, Sıla Şahbal, Ayşenaz Özdemir, Reyhan Oğuz, Aleyna Bayur ve Nisa Gül Bozdemir, Başkan Osman Zolan ile birlikte günün anısına kazandıkları kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

2022’de tarih yazdılar

2017 yılında Spor Toto Süper Lig’e yükselen Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadın Judo Takımı, 2022 sezonunda büyük bir başarıya imza atmıştı. 15 ayrı kulübün katıldığı Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Judo Takımı, Galatasaray’ın ardından averaj ve 12 puanla lig müsabakalarını ikincilikle tamamlamıştı. İzmir BBSK ve İstanbul BBSK’nin üçüncülüğü paylaştığı ligde tarihi bir başarıya imza atan sporcular 2023 yılında Avrupa Golden Lig’de Denizli ve Türkiye’yi temsil etme şansına sahip oldu.