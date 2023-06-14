Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Hindistan Büyükelçisi Dr. Virander Paul’u ve beraberindeki heyeti ağırladı. Her iki ülkenin gelişen ticaret hacmine Denizli’nin daha da fazla destek olacağına inandığını kaydeden Başkan Zolan, “Denizli olarak bu konuda katkı sağlamak bize mutluluk verir” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Hindistan Büyükelçisi Dr. Virander Paul ve beraberindekileri ağırladı. Anadolu Ekonomi Diplomasisi programında Denizli’ye gelen heyet ilk olarak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarete Büyükelçi Dr. Paul’un yanı sıra Hindistan İstanbul Başkonsolosu Sudhi Choudhary ve beraberindekiler katıldı.

Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Osman Zolan, “Denizli’mize hoş geldiniz. Ziyaretiniz umarım devletlerarası ilişkimize katkı sağlar, üst düzey ilişkilerimiz artarak devam eder. Ticari ve siyasi boyutta ilişkilerimizin daha da gelişmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

Beyaz cennet Pamukkale’yi anlattı

Her iki ülkenin gelişen ticaret hacmine Denizli’nin daha da fazla destek olacağına inandığını kaydeden Başkan Zolan, “Denizli olarak bu konuda katkı sağlamak bize mutluluk verir. İş adamları dernekleri, şehrimizde ve ülkemizde, sevdiğimiz ve gayretli iş insanlarından oluşan bir sivil toplum kuruluşudur. Sizleri şehrimize getirdiği için yetkililere teşekkür ederim” dedi.

Başkan Zolan, daha önce beyaz cennet Pamukkale’ye ziyaret edip etmediğini sorduğu Büyükelçi Dr Paul’a, dünya mirası hakkında bilgi verdi.

Karşılıklı fırsat ve imkanlar takip edilecek

Hindistan Büyükelçisi Dr. Virander Paul ise kendilerini sıcak bir şekilde ağırlayan Başkan Zolan’a teşekkür etti. Büyükelçi Paul, Denizli’de olmak büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, “Her iki ülkede önemli gelişmeler yaşanıyor. İlişkilerimizi daha da güçlendirebiliriz. Büyükşehir Belediye Başkanını ziyaret ederek Denizli ziyaretimize başlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hindistan ve Denizli firmaları arasında ticaret ilişkilerinin gelişmesinde sizin de desteğinize ihtiyaç duyacağız” diye konuştu.

Daha önce Pamukkale’ye geldiğini anlatan Paul, ancak dünya mirasının Hindistan’da Bolywood sayesinde tanındığını birçok filmin Pamukkale’de çekildiğini söyledi. Konuşmaların ardından Başkan Zolan ve Büyükelçi Dr. Paul ziyaretin anısına birbirlerine hediye takdiminde bulundu.