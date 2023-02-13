Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımın en şiddetli yaşandığı Hatay’da incelemelerine devam eden Başkan Osman Zolan, depremzedelerin acısını paylaşıyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun bir şekilde görev yaptığı kentte depremzedelerin dertlerini dinleyen Başkan Zolan, “Biz birlikte çok güçlüyüz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımın en şiddetli yaşandığı Hatay’da incelemelerine devam eden Başkan Osman Zolan, depremzedelerin acısını paylaşıyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun bir şekilde görev yaptığı kentte depremzedelerin dertlerini dinleyen Başkan Zolan, “Biz birlikte çok güçlüyüz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yüzlerce araç, iş makinesi ve ekibi ile yardım tırlarını bölgeye sevk eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, yıkımın en şiddetli yaşandığı illerden Hatay’da çalışmalarına devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da bölgede afetzedeleri yalnız bırakmıyor. Hatay’da incelemelerine devam eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in başkanlık ettiği koordinasyon toplantısına katıldı. Daha sonra arama kurtarma çalışmalarına ilk günden itibaren aralıksız bir şekilde devam eden ve onlarca cana umut olan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile bir araya gelen Başkan Zolan, burada vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak afetzedelerin acısını paylaştı.

AFAD koordinasyonunda kurulan çadır kente ziyaret

Başkan Osman Zolan, AFAD koordinasyonunda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kurmak için görev aldığı çadır kenti de ziyaret etti. Burada Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Zolan, afetten etkilenen vatandaşlar ile de sohbet etti. Bölgede ihtiyaç ne varsa temin etmeye gayret ettiklerini söyleyen Başkan Zolan, deprem haberini alır almaz Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yola çıktığını, tüm araç ve ekipmanlarıyla aralıksız bir şekilde arama kurtarma çalışmalarını sürdüklerini ifade etti.

“Teşekkürler, güzel Denizlimiz’in güzel insanları”

Başkan Osman Zolan, şunları kaydetti: “Yaşanan afetin yaralarının sarılması adına tüm ekibimiz canla başla mücadele ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Denizlili hemşehrilerimiz de topyekûn bir biçimde bölgeye yardım göndermek için adeta birbiriyle yarışıyor. Teşekkürler, güzel Denizli’mizin güzel insanları. Allah’ım binlerce kez razı olsun. Birlik ve beraberlik ruhuyla ilk günden bu yana afetzede kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Biz birlikte çok güçlüyüz”.