Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl kutlamaları kapsamında Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile bir araya gelerek gençlerle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümü kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile bir araya gelerek gençlerle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı. Cankurtaran Mesireliğinde düzenlenen Cumhuriyetimizin 100. Yılında Gençlik Buluşması adlı programa Başkan Osman Zolan’ın yanı sıra Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden ile yeni eğitim-öğretim döneminde Gençlik Meclisi’ne katılan gönüllü gençler katıldı. Etkinlikte gençler, Başkan Zolan’ı Türk bayrakları ile karşılayarak hep birlikte 10. Yıl Marşı söyledi. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada davetlerini kabul ederek etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’ni anlattı. Gençlik Meclisi’nin Kent Konseyi çatısı altında birçok proje ve etkinlik yaptığını kaydeden Başkan Zolan, gençlerin bu Meclis ile tanışmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Cumhuriyet kurulalı 100 yıl oldu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, yol arkadaşlarıyla beraber 100 yıl önce Cumhuriyet’in kurulduğunu anlatan Başkan Zolan, “Bugün burada hür ve bağımsız yaşıyorsak bunu şehit ve gazilerime, Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarına borçluyuz. Rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların emanetine sahip çıkmamız, bayrağımızı dalgalandırmamız, vatanımıza sahip çıkmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Gençliğin enerji anlamına geldiğini belirterek her zaman gençlerin fikirlerine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Başkan Zolan, “Gençlik yeni ufuklara açılabilmektir. Sizin bakış açınız çok kıymetli” dedi. Program kapsamında AFAD’dan deprem konulu eğitim alan gençler geleneksel oyunlarla gün boyu keyifli zaman geçirdi.