Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği ‘Kamp’Üs Buluşması’nın konuğu Başkan Zolan oldu. PAÜ’lü öğrencilere Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve yatırımlarını anlatan Başkan Zolan, gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği ‘Kamp’Üs Buluşması’nın konuğu Başkan Zolan oldu. PAÜ’lü öğrencilere Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve yatırımlarını anlatan Başkan Zolan, gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği Kamp’Üs Buluşması adlı programın konuğu oldu. Cankurtaran Mesireliğinde düzenlenen programa Başkan Osman Zolan’ın yanı sıra Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, PAÜ’de faaliyet yürüten gençlik topluluklarının temsilcileri, öğrenciler ve Gençlik Meclisi gönüllüleri katıldı. Üniversite öğrenimi için kente gelen öğrencilere, Denizli Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği altyapıdan üstyapıya, çevre ve spor tesisi yatırımlarından ulaşım yatırımlarına, kültür, sanat çalışmalarından akıllı şehir uygulamalarına dek yatırım ve hizmetleri tek tek anlatan Başkan Zolan, gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Gençler bizim için çok değerli

Gençlerin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Ben sizlere öğrenim hayatınızda başarılar diliyorum. Bizim en güzel projelerimizden biri Kadın, Engelliler, Çocuk ve Gençlik Meclislerimizin yer aldığı Kent Konseyimiz. Gençlik Meclisimiz ile birlikte birçok proje yapıyoruz. Sizlerden gelen talepleri Gençlik Meclisimiz bizlere iletiyor. Biz de kanunlar çerçevesinde en üst seviyede gençlerimizin isteklerini yerine getirmeye gayret ediyoruz.” PAÜ’deki öğrenci topluluklarına kapılarının her zaman açık olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Birlikte birçok projeyi hem şehrimiz, hem de ülkemiz için yapmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.