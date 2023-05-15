15 Mayıs Milli Mücadele Günü’nün 104. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “104 yıl önce düşmana geçit vermeyerek tarihe altın harflerle geçen ecdadımızla ne kadar gurur duysak azdır” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15 Mayıs Milli Mücadele Günü’nün 104. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesinden saatler sonra tavrını ortaya koyan Denizlililerin, milli mücadele ateşinin ilk kıvılcımını Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde yaktığını anlatan Başkan Zolan, “104 yıl önce düşmana geçit vermeyerek tarihe altın harflerle geçen ecdadımızla ne kadar gurur duysak azdır. Denizli’miz ezelden ebede bitmek tükenmek bilmeyen vatan sevdalısı bir şehir olduğunu 1148 Kazıkbeli ve 1176 Miryokefalon Savaşı’nda olduğu gibi 15 Mayıs 1919’da da kanıtlamıştır. Kahraman şehrimiz aynı ruh ve cesareti 15 Temmuz 2016 darbe kalkışmasında da göstererek hainlere bir kez daha geçit vermemiştir” ifadelerini kullandı.

Denizli’nin İstiklal Mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında sapasağlam durarak bugünlere geldiğini vurgulayan Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Bizlere düşen en büyük görev bu şanlı ve şerefli tarihi yaşatarak gelecek nesillere anlatmak, ecdadımızın yaptığı gibi son nefesimize kadar bu kutsal topraklara sahip çıkmaktır. Bugün bir kez daha 104 yıllık şanlı tarihimizi yaşatmak, kahraman ecdadımızı anmak için bir araya geleceğiz. Bu vesilelerle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelenin büyük kahramanlarına, bu kutsal topraklar için canını veren, kanını döken kahraman şehitlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyor, her birine Yüce Mevla’dan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun."