Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dördüncü kez deprem bölgesine gitti. Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece gündüz çalışan Büyükşehir Belediyesi ekiplerini koordine eden Başkan Zolan, afetzedelerle bir araya gelerek istek ve önerilerini dinledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yüzlerce araç, iş makinesi ve ekibi ile yardım tırlarını bölgeye sevk eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, yıkımın en şiddetli yaşandığı illerden Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremin yaralarını sarmak için çalışmalarına devam ediyor. 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından dördüncü kez afet bölgesine giden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da afetzedeleri yalnız bırakmıyor. Başkan Osman Zolan bölgeye yaptığı dördüncü ziyarette Hatay’ın İskenderun ilçesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in başkanlık ettiği koordinasyon toplantısına katıldı. Daha sonra Bakan Dönmez ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince İskenderun ilçesinde devam eden konteyner kentlerin altyapı ve tesviye işlemlerini inceleyen Başkan Zolan, burada yapılan çalışmalar hakkında Bakan Dönmez’e brifing verdi.

Afetzedeleri ziyaret etti, çocuklarla yakından ilgilendi

Öte yandan Başkan Osman Zolan İskenderun ilçesinde kurulan çadır ve konteynır kentleri de ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu, afetzedelerin acısını paylaştı. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Osman Zolan, afetten etkilenen vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılanması adına Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bölgede aralıksız hizmet verdiğini söyledi. Bölgede neye ihtiyaç varsa temin etmeye gayret ettiklerini kaydeden Başkan Zolan, devlet-millet işbirliğiyle bu zorlu günleri hep birlikte atlatacaklarına inandığını ifade etti.

“Tüm ekipler canla başla çalışıyor”

Devletin tüm birimleri ile belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının bölgede canla başla çalıştığını vurgulayan Başkan Osman Zolan, şunları kaydetti: “Yaşanan afetin yaralarının sarılması adına tüm ekibimiz de burada gece gündüz gayret gösteriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Birlik ve beraberlik ruhuyla ilk günden bu yana afetzede kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Allah birlik beraberliğimizi daim eylesin” dedi.