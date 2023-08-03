Denizli Büyükşehir Belediyesinin Çivril ilçesinde hayata geçirdiği yatırımları inceleyen Başkan Osman Zolan, hemşehrileriyle kucaklaştı. Gece geç saatlere kadar süren programında toplam 9 mahalleyi ziyaret eden Başkan Zolan, vatandaşların tek tek istek, öneri ve dertlerini dinledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Çivril ilçesinde hayata geçirdikleri yatırımları inceleyerek vatandaşlarla kucaklaştı. Başkan Zolan’a meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve beraberindekiler eşlik etti. Çivril ilçesinin Haydan Mahallesi ile başlayan programda Başkan Zolan sırasıyla Seraserli, Sundurlu, Bayat, Tokça, Beyköy, Irgıllı, Tekke ve Süngüllü mahallelerini ziyaret etti. Süngüllü Mezarlığı‘nda hayata geçirdikleri mezarlık içi yolların beton kilit parke taşı yerleştirme çalışmalarını inceleyen Başkan Zolan, Bayat Mahallesi’nde restore edilen Bayat Köyü Eski Camii’ni de ziyaret etti. Gittiği her mahallede sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Osman Zolan, gece geç saatlere kadar süren ziyaretlerinde vatandaşlarla uzun uzun sohbet ederek dertlerini dinledi. Günboyu vatandaşların isteklerini dinleyen Başkan Zolan, tüm talepleri ekibiyle birlikte tek tek not aldı.

Çok güzel hizmetler yaptık

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bugüne kadar Çivril ile Denizli merkez ve tüm ilçelere çok güzel hizmetler yaptıklarını anlatarak, “İnşallah bundan sonra da aynı güzellikte hizmetler yapmayı Allah’ım bizlere nasip etsin” dedi. Göreve geldikleri ilk günden bu yana Denizli’nin tamamına altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan içme suyuna, yeşil alanlardan kültür ve spor tesislerine sayısız hizmet yaptıklarını vurgulayan Başkan Zolan, “Daha yapmamız gerekenler, eksiklerimiz mutlaka vardır, ama önemli olan bunları gidermeye gayret etmektir. Çok şükür biz gayret ettik, etmeye de devam ediyoruz” diye konuştu. Çivrilli hemşehrilerine güzel ve coşkulu karşılamalar için teşekkür eden Başkan Zolan, “Bugün akşama kadar Çivril’deyiz, hemşehrilerimizle kucaklaşacağız. Allah’ım aramızdaki bu gönülden muhabbeti, sevgiyi ve vefayı daim eylesin.”