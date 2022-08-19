Denizli’nin Çal ilçesine tüm ekibiyle çıkarma yaparak ilçenin istek, öneri ve sorunlarını dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’nin 616 mahallesine hiçbir ayrım yapamadan hizmet etmeye çalıştıklarını vurgulayarak, “Çal her zaman bize sevgisini, sıcaklığını göstermiştir” dedi.

Denizli’nin Çal ilçesine tüm ekibiyle çıkarma yaparak ilçenin istek, öneri ve sorunlarını dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’nin 616 mahallesine hiçbir ayrım yapamadan hizmet etmeye çalıştıklarını vurgulayarak, “Çal her zaman bize sevgisini, sıcaklığını göstermiştir” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir dizi ziyaret ve program için Çal ilçesini ziyaret etti. Başkan Osman Zolan’a, belediye meclis üyeleri, daire başkanları ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan, Çal’ın kendi içerisinde birçok güzelliği barındıran bir ilçe olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Çal ilçemizin yetişmiş insanları, tarihi değerleri, üretimi, sanatı, kültürü gerçekten çok çok önemli. Bunların üzerine yerel yönetimler anlamında bize düşen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını -altyapı, yol, sosyal tesis, garaj, yeşil alan, spor alanları gibi- gidermemiz gerekiyordu” dedi. Denizli’nin 616 mahallesine hiçbir ayrım yapamadan hizmet etmeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Zolan, “Bundan sonra da yapılacak işleri var, inşallah el el kol kola huzur içinde yapmayı Allah’ım bizlere nasip etsin. Bu güzel karşılamadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çal her zaman bize sevgisini, sıcaklığını göstermiştir. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından Akcan, Başkan Zolan’a Çal üzümü hediye etti.

Çallı kadınların el emeği göz nuru ürünleri

Çal ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek tek tek taleplerini dinleyen Başkan Zolan, ilçe merkezinde bir süre esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Başkan Zolan daha sonra AK Parti Çal İlçe Teşkilatı ile bir araya gelerek ana kademe, kadın, gençlik kolları yönetimleri ve mahalle başkanlarıyla buluştu. Çal Ziraat Odası’nı ziyaret ederek burada oda başkanları ile bir araya gelen Başkan Zolan, sorunları dinledi. Başkan Zolan son olarak ilçenin bereketli topraklarından yetişen birbirinden özel ürünlerin satışa sunulduğu Çal Kadın Kooperatifi’ni ziyaret etti, kadınlara çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.