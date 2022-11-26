Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bozkurt ilçesini mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla kucaklaştı. Çocuklarla futbol oynayıp Denizli Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını da inceleyen Başkan Zolan, 8 mahallede tek tek vatandaşların dertlerini dinledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bozkurt ilçesini mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla kucaklaştı. Çocuklarla futbol oynayıp Denizli Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını da inceleyen Başkan Zolan, 8 mahallede tek tek vatandaşların dertlerini dinledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bozkurt ilçesinin Sazköy, İnceler Tekkesi, İnceler, Cumalı, Çambaşı, Yenibağlar, Başçeşme ve Alikurt mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Başkan Osman Zolan’ın akşam geç saatlere kadar süren Bozkurt ilçe ziyaretine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran ve beraberindekiler eşlik etti. İlk olarak Sazköy Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla kucaklaşan Başkan Zolan, burada Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği halı sahada çocuklarla bir süre futbol oynadı. Renkli görüntülere sahne olan programda Büyükşehir Belediyesinin bir süre önce tamamladığı Çardak-Sazköy arası 5 km’lik asfalt yolu da inceleyen Başkan Zolan, daha sonra sırasıyla İnceler Tekkesi, İnceler, Cumalı, Çambaşı, Yenibağlar, Başçeşme ve Alikurt mahallelerinde vatandaşlarla buluştu, tek tek istek öneri ve dertlerini dinledi.

“Taş üstüne taş koymaya devam ediyoruz”

Başkan Zolan uzun bir süredir Denizli, Türkiye ve tüm dünyayı etkileyen salgından dolayı çok zorlu bir süreç yaşandığını hatırlatarak, çok talep etmesine rağmen ziyaretlerde gecikmeler yaşandığını söyledi. Bu süreçte hakkın rahmetine kavuşanlara Allah’tan rahmet dileyen Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her şeye rağmen Bozkurt ilçesi ile birlikte tüm Denizli’ye hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi. Denizli’de nerede neye ihtiyaç varsa hiçbir ayrım yapmadan gidermeye, taş üstüne taş koymaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, “Vatandaşlarımızdan almış olduğumuz emaneti daha yukarı taşımak için gece gündüz gayret sarf ediyoruz. Allah’ım inşallah birlik ve beraberlik içinde yolumuzu açık etsin. Bozkurt’umuzun, Denizli’mizin ve ülkemizin yarını bugünden daha güzel olsun inşallah” ifadelerini kullandı.