Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ 2022 Yılı Faaliyet Raporu onaylandı. Nüfusa oranla, Türkiye’deki 30 büyükşehir içerisinde en çok altyapı yatırımını Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin yaptığını anlatarak, bugüne kadar kentin devasa sorunlarını çözdüklerini vurgulayan Başkan Zolan, “Biz bu şehre sevdalıyız” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Mayıs Ayı Olağan Genel Kurulu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündemin 8. maddesinde yer alan Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü 2022 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Gündem maddesinin görüşülmesi Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin 2022 yılında yaptığı yatırımları anlatan kısa film ile başladı. Başkan Zolan daha sonra Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin yatırımlarını tek tek Meclis üyeleri ile paylaştı. Denizli’nin 2014 yılında büyükşehir olduğunu, bununla birlikte DESKİ’nin kurulduğunu kaydeden Başkan Zolan, bu tarihten sonra su yönetiminin şehir bazında ele alınmaya başladığını anlattı. Geçmişte su nedeniyle yaşanan kavgaları hatırlatarak bu nedenle cinayetler yaşandığını kaydeden Başkan Zolan, su pompalarından dolayı elektrik faturalarını ödeyemeyen köylerin, beldelerin ve ilçelerin dahi sularının kesildiğini ve insanların çaresiz kaldığını hatırlatarak DESKİ’nin kurulmasının ne kadar doğru bir karar olduğunu vurguladı.

“Hedeflediğim, hayal ettiğim birçok şey gerçekleşti”

“Büyükşehir ile birlikte Denizli merkezde ne varsa köylerimizde, mahallelerimizde, ilçelerimizde aynısı olacak, aynı hizmet anlayışı olacak, aynı kalite olacak” diyerek yola çıktıklarını belirten Başkan Zolan, “İşte o günden bu güne sözümüzün arkasından koşuyoruz, sözümüzü harfiyen yerine getirmek için gayret sarf ediyoruz. Vatandaşımız da bunu en iyi şekilde hak ediyor. Biz bunun çabasındayız” diye konuştu. Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Geriye dönüp baktığımda gerçekten hedeflediğim, hayal ettiğim birçok şey gerçekleşti. Tabi bunu ben tek başıma yapmadım. Birçok kararın altına birlikte imza attık. Çalışma arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla, hep birlikte yaptık. Milletimize hizmet etmek için çok çalıştık. Tabi ki daha hayallerimiz, hedeflerimiz var. Çok şey yaptık ama daha yapacak olduğumuz işler de mevcut.”

Yatırımları tek tek anlattı

2014-2022 arasında 4 bin 794 km içme suyu hattı, 2 bin 192 kilometre kanalizasyon hattı ve 370 km yağmur suyu hattı olmak üzere toplamda 7 bin 356 km altyapı hattı yaptıklarını işaret eden Başkan Zolan, Türkiye’deki 30 büyükşehir içinde nüfus başına en çok altyapı yatırımı yapanın Denizli Büyükşehir Belediyesi olduğunu vurgulayarak, bugüne kadar kentin devasa sorunlarını çözdüklerini söyledi. Denizli’nin içme suyu ihtiyacı için çok önemli olan Akbaş Barajı’ndan Denizli Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne, sondaj kuyularından içme suyu depolarına 2022 yılında Büyükşehir DESKİ olarak hayata geçirdikleri yatırımları tek tek anlatan Başkan Zolan, geçici çözümler yerine uzun yıllar Denizli’ye hizmet edecek kalıcı eserler yapmak için çalıştıklarını belirtti. Başkan Zolan, “Biz şehrimiz için, çocuklarımız için, torunlarımız için bu yatırımları yapıyoruz. Ben istiyorum ki, bizden sonra bu şehre hizmet edecekler sorunları çözülmüş bir şehir teslim alsınlar, bu dertlerle uğraşmasınlar” ifadelerini kullandı.

“Biz vatandaşlarımızla gönül bağımızı kurduk”

Görev yapılan sürenin değil önemli olanın görev yaptığın süre içerisinde, “Ne kadar eser bıraktın? Şehrin hangi sorununu çözdün? Şehri ne kadar ileri götürdün?” olduğunu kaydeden Başkan Osman Zolan, “Bizim derdimiz, bakış açımız bu. Biz bu şehre sevdalıyız. Sevdalı olduğunuz zaman bu işler yapılır” dedi.

Konuşmanın ardından yapılan oylamada Büyükşehir Belediyesi DESKİ 2022 yılı Faaliyet Raporu onaylandı. İlçe belediye başkanları ve meclis üyeleri Büyükşehir DESKİ’nin il genelinde yaptığı yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Zolan’a teşekkür etti.