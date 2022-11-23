AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünce şebeke suyuna yapılması planlanan zam talebini eleştirdi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünce şebeke suyuna yapılması planlanan zam talebini eleştirdi.

Başkan Çalışkan, ESKİ Genel Kurulu’nda kentte kullanılan suya yüzde 70 oranında zam talebinin komisyona havale edilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. ESKİ’nin bir yıl içinde yüzde 60 ve yüzde 40’lık zamların ardından yüzde 65 civarında üçüncü defa zam talebiyle Büyükşehir Belediye Meclisine geldiğini söyleyen Çalışkan, "Büyükşehir Belediyesinin şebeke suyuna ilişkin çözüm üretmek yerine başka illerde gözükmediği şekliyle su konusunda yüzde 170’lik zamma ulaşmış olması, açıklanabilir nitelikte değil" diye konuştu.

“Hemşehrilerimizin yararına kararlar alınmalı”

Kentte kullanılan suyun, Büyükşehir Belediyesinin tesislerine kadar cazibeli geldiğini ve hiçbir enerji maliyeti olmadığını ifade eden Çalışkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok ilde barajlardan veya su kaynaklarından arıtma tesislerine su pompayla basmak suretiyle getiriliyor. Şehrimizde böyle bir maliyet yok. Su cazibesiyle geliyor. Böyle bir maliyetleri olmamış olmasına rağmen suya yapılmak istenen yüzde 70 zam çok aşırıdır, ağırdır. Vatandaşa eğer sosyal belediyecilik anlamında dokunmak istiyorsanız, hükümetimizin özellikle doğal gazda yüzde 80 oranında sübvansiyon yöntemiyle yaptığı gibi milletimize destek olmalısınız. Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılına ilişkin 4 milyar lirayı aşkın bütçesi var. Bahane üretmek yerine çözüm üretmeyi deneyebilirler. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti grubu olarak, bu kadar yüksek zammın olmaması gerektiğini, hemşehrilerimizin yararına kararlar alınması gerektiğini belirttik. Cazibesiyle şehrimize ulaşan ve enerji maliyeti olmayan şebeke suyuna, bir yılda 3 tane zam doğru değildir ve hiçbir şekilde kabul edilemez.”