AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, saha çalışmaları doğrultusunda hane ziyaretlerini sürdürürken partiye üye kayıtları da yapılıyor.

Rutin olarak gerçekleştirilen mahalle ziyaretlerinde Başkan Çalışkan; Cunudiye, Deliklitaş, Kumlubel, Kurtuluş, Ömerağa ve Vişnelik mahallelerinde vatandaşların hanelerine misafir oldu. Hane ziyaretlerinin 2023 sürecindeki önemine vurgu yapan Başkan Çalışkan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“AK Parti Eskişehir Teşkilâtı olarak her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızla birlikteyiz. Saha çalışmalarımızı ve özellikle hane ziyaretlerimizi çok önemsiyoruz. Bu çalışmalar 2023 sürecinde büyük önem arz ediyor. Yaptığımız ziyaretlerde hemşehrilerimizle her meseleyi samimiyetle konuşuyor, çözüm önerilerimizi anlatıyoruz. Girdiğimiz her haneden de gönül köprüleri atmadan çıkmıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da her fırsatta vurguladığı gibi Türkiye Yüzyılı’nı milletimizle birlikte inşa edeceğiz. Kıymetli hemşehrilerimize ev sahiplikleri ve samimi sohbetleri için teşekkür ediyorum.”

Ziyaret sırasında bazı vatandaşların partiye kayıt formları da imzalandı