AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, “Devletimiz her daim olduğu gibi alevi kardeşlerimizin yanında" dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, “Devletimiz her daim olduğu gibi alevi kardeşlerimizin yanında" dedi.

Çalışkan, Eskişehir Hacı Bektaş Veli Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne ziyarette bulundu. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Çalışkan, Dernek Başkanı Mahsuni Ilgın ile gündeme dair sohbette bulundu. STK’ların topluma katkısının önemini vurgulayan Başkan Çalışkan, “Devletimiz her daim olduğu gibi alevi kardeşlerimizin yanındadır. Bu bağlamda, Eskişehir Hacı Bektaş Veli Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret ettik ve alevi kardeşlerimizin talep ve önerilerine dair sohbette bulunduk. Hepimiz biriz, beraberiz. Misafirperverlikleri için Dernek Başkanımız Mahsuni Ilgın’a teşekkür ediyorum” dedi.

Dernek Başkanı Ilgın da İl Başkanı Zihni Çalışkan ve il yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden ötürü duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür dileklerini iletti.