Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek, Büyükşehir ve MASKİ çalışanlarıyla yeni yıl kutlamasında bir araya geldi. 2024’ün yorgunluğunu birlikte atan Manisa Büyükşehir çalışanları ve Zeyrek, şarkılara eşlik etti.

Başkan Ferdi Zeyrek, Manisa Fuar merkezinde düzenlenen yeni yıl kutlamasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ çalışanları bir araya geldi. Etkinliğe eşi Nurcan Zeyrek ile katılan Başkan Ferdi Zeyrek, alkışlarla karşılandı. Mesai arkadaşlarından gördüğü ilgi nedeniyle ilerlemekte zorlanan Zeyrek, konuşma yapmak için sahneye çıktığında salondan “En büyük başkan, bizim başkan” sloganları yükseldi. Bugüne kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hiç yeni yıl kutlaması yapılmadığını hatırlatan Başkan Ferdi Zeyrek, “Çok değerli büyük ailem. Biz gerçekten bir aileyiz. Çok da güzel bir aileyiz. Arkadaşlarımız ‘büyük başkan’ diyor ama aslında büyük olan Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ çalışanlarıdır. Ben her yılbaşını ailemle geçiriyorum. Böyle bir adetimiz var. Sizler de benim ailemsiniz. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Duydum ki bugüne kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hiç yılbaşı kutlaması yapılmamış. Bu benim için olmazsa olmaz. Çünkü biz 31 Mart’ta hep birlikte bir ismi değiştirmedik, bir paradigma değişikliğine gittik. Şehrimin ihtiyacı olan bu değişikliği ben sizlerle birlikte, her birinizle el ele tutuşarak yapacağımın bilincinde ve farkındayım. Hepimiz çok yoruluyoruz, çok da yorulacağız. Çünkü hizmet bekleyen Manisa’mdaki 1 buçuk milyon hemşerimiz var. Vatandaşlarımıza hizmet götürmek birlikteliğimizle olacak” dedi.

"Bütçe el verdiğince maaşlarınıza dokunmak istiyorum”

Ödenen maaşların işçinin emeği karşısında az olduğunu vurgulayan Zeyrek, “Ben elimden geldiğince, bütçemiz el verdiğince maaşlarımıza ve sizin emeklerinize dokunmak istiyorum. Keşke daha da çok verebilsek ama Ocak ayında da güzel bir şeyler olacağını tahmin ediyorum. Sizler vefakar ve cefakarsınız; ne kadar maaş verirsek verelim sizin emeğinize azdır. Hepinizin aldığı maaş ananızın ak sütü gibi helal olsun” ifadelerini kullandı.

Bugün eğlenmek için bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Zeyrek, “Geçtiğimiz yıl gerçekten çok çalıştık, çok çaba sarf ettik. Önümüzdeki yıl da çok çaba sarf edeceğiz. O yüzden bugün iş konuşmayalım. Sadece eğlencemize bakalım. Ve şunu hiçbir zaman unutmayalım, Demirci’nin Selendi’nin dağ köylerinde yalın ayak dolaşan çocuklar bizden hizmet bekliyor. Bizim harcadığımız her kuruşta oradaki evlatların vebali var ve biz bunu üstümüzde taşıyoruz. Biz devletimizin her kuruşuna sahip çıkacağız ve gücümüzün yettiğince tüm gün çalışarak bu hizmeti götüreceğiz. Bu hizmeti biz götürmezsek şunu unutmayın ki götürecek başka hiç kimse yok. Benim için siyaset 31 Mart’ta bitti. 1 Nisan sabahı; ister bana oy atsın ister oy atmasın, hangi partili olursa olsun herkes benim çalışma arkadaşımdı ablamdı, abimdi. Bu anlayışla yola çıktım. Sizden bir tek şey istiyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ her zaman ayakta kalacak. Bu koltuklar gelip geçecek. Bazı başkanlar koltuklardan sonra hala başkanım diye anılırken, bazıları ise maalesef şehirde bile oturamaz hale geliyor. Ben bu koltuğu devrettikten sonra yaptığım hizmetlerle anılmak istiyorum. Ve sizlerden sadece bir şey istiyorum. Benden önceki başkanımız Cengiz Ergün, Allah yaptığı hizmetlerden dolayı razı olsun, şehrime hizmet etmiştir. Ne Cengiz Ergün’ün adamı olun ne Ferdi Zeyrek’in adamı olun ne de benden sonra gelecek olan başkanın adamı olun. Sadece Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin insanı olun.”

Geleceğe umutlu baktığını belirten Başkan Ferdi Zeyrek, “Ben 2024’teki tüm olumsuzlukların artık 31 Aralık’ta son bulmasını, yeni yılın öncelikle sevdiklerimize sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Bu birlikteliğimiz bozulmadan, bugünkü güler yüzünüz de 2025’te asla solmadan, hep gülerek hizmet etmeyi Allah bizlere nasip etsin. Ben sizleri çok seviyorum. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. İyi ki sizler benim ailemin birer ferdisiniz. Yeni yılda her alanda üretimi önceleyen ve destekleyen bir vizyonla; eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, altyapıdan kültür-sanat projelerine kadar pek çok alanda şehrimizi daha da ileriye taşıyacak büyük hedefler belirledik. Güçlü iş birlikleri, ortak değerler ve dayanışma sayesinde, Manisa’mızı tüm dinamikleriyle geliştirmeye devam edeceğimize olan inancımız tam” dedi.