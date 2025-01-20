Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Aşağıçobanisa, Hacıhaliller, Hamzabeyli ve Yeşilköy Mahallelerini ziyaret etti.

Mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen başkanlar, yerel yönetimlerin çalışmalarını anlatarak mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım ve belediye meclis üyeleri de başkanlara eşlik etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte Aşağıçobanisa, Hacıhaliller, Hamzabeyli ve Yeşilköy Mahallelerini ziyaret ederek bu mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde, bugüne kadar gerçekleştirilen projeler detaylıca aktarılırken, halkın sorunları ve talepleri de dinlendi.

“Yoğun bir tempo ile çalışıyoruz”

Şehzadeler Belediyesi olarak yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay “Dokuz ay gibi kısa bir sürede yoğun bir tempoyla çalıştık. Sistemleri oturtmak zorlu bir süreçti ve zamana ihtiyaç vardı. Ancak artık daha sık buluşacak, sorunları hep birlikte çözeceğiz. Çünkü ne demiştik? “El ele vereceğiz, Şehzadeler kazanacak, Manisa kazanacak. Göreve geldiğimizde ciddi bir temizlik sorunu ile karşı karşıya kaldık. Tüm temizlik personelimizi ve ekipmanlarımızı detaylıca inceledik. Mevcut 25 çöp kamyonumuzdan 12’si çalışamaz durumdaydı. Tüm zorluklara rağmen bugün Mahallelerimizde tertemiz sokaklarımız var. Birçok mahallemizde önceden yalnızca bir temizlik görevlisi görev yaparken, bugün iş yoğunluğuna bağlı olarak bu sayıyı üçe, hatta dörde çıkardık. Temizlik ekiplerimiz düzenli olarak denetleniyor ve sorunlara anında müdahale ediliyor. Hizmetlerimiz bununla sınırlı kalmadı. Okullarımıza, sağlık ocaklarımızı ve düğün salonlarımızı yeniledik. Ayrıca yollarımızda ihtiyaç duyulan alanlarda parke taşı döşedik. Hâlâ bazı eksiklerimiz var, ancak sizlerden gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca ova yollarını düzenledik. Bu yıl mevsim şartları nedeniyle biraz yavaş ilerledik, ancak önümüzdeki yıl kaplama çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onlara Manisa’nın tarihini tanıtmak için “Manisa’nın Tarihine Yolculuk” adı altında geziler düzenledik. Süt Kardeşim” projesi kapsamında her ay ilçede yaşayan 12-36 ay arasındaki çocuklarımıza 4 litre süt desteği sağlayacağız. Karne günlerinde düzenlediğimiz etkinliklerle çocuklarımızı mutlu ettik. Onların mutluluğu, bizim en büyük motivasyonumuz oldu” dedi.

“Temizlik ve altyapıda önemli çalışmalar yaptık”

Başkan Ferdi Zeyrek, göreve geldikleri günden bu yana Aşağıçobanisa, Hacıhaliller, Hamzabeyli ve Yeşilköy Mahalleleri için yaptıkları çalışmaları anlattı. Temizlik ve altyapı sorunlarına hızlı bir şekilde müdahale ettiklerini belirten Zeyrek, şu ifadeleri kullandı “Göreve başladığımızda eksikliklerle dolu bir tabloyla karşılaştık. Ancak tüm bu sorunları aşarak mahallelerimizde daha temiz ve düzenli bir yaşam alanı sağladık. Şimdiye kadar 300 kilometre dere temizliği yaptık, içme suyu sorunlarını çözdük ve yollarımızı yeniledik” ifadelerini kullandı.

Mahallelerin sorunları çözüm yolunda

Sosyal belediyecilik anlayışını mahallelere yaydıklarını ifade eden Zeyrek, halk ekmek ve halk mandırası projelerinin bu mahallelere de ulaşacağını müjdeledi. Çiftçilere sağlanan gübre, tohum ve ekipman desteği ile yerel üretimin güçlendirilmesine önem verdiklerini belirterek, “Üreticimizin yanındayız, onların emeğini değerli kılmak için çalışıyoruz. Elektrik kesintileri, ulaşım ve altyapı eksiklikleri gibi sorunlara da değinen başkanlar, ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışarak bu sıkıntıları gidermeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Zeyrek, “Sizlerin desteğiyle başladığımız bu yolda, sözlerimizi birer birer yerine getirmeye devam ediyoruz. Mahallelerimizdeki sorunları çözüme kavuşturmak bizim önceliğimizdir”dedi.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, yerel yönetimlere teşekkür etti. Başkanların bu mahallelere yönelik çalışmaları, bölgedeki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.