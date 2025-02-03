Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen beş teğmene hukuki ve manevi destek sağlanacağı yönündeki açıklamalarına memleketi Manisa’dan destek geldi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teğmenlerin sadece "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" dedikleri için ihraç edilmesinin siyasi bir tavır olduğunu belirterek, "Manisa halkı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak genç teğmenlerimizin her zaman yanındayız. Onlara gönülden kucak açıyoruz ve Manisa’mıza davet ediyoruz" dedi.

30 Ağustos 2024’te Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" diyerek kılıç çekip yemin eden ve haklarında disiplin soruşturması başlatılan 5 teğmen ve sıralı 3 amiri, TSK’dan ihraç edilmişti. Teğmenler ve komutanlarının emre itaatsizlik nedeniyle ihraç edildiği açıklanmıştı. Bu kararla ilgili ilk tepki veren isim olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, teğmenlere hukuki destek sağlanacağını belirterek, "Çünkü bir idari yargı süreci olacak dönmeleri için. Devamında eğer kendilerini nerede görmek istiyorlarsa, o görmek istedikleri görev başımızın üstündedir, teminatı biziz. Ama kendilerini görev almak istedikleri yerde misafir kabul ediyoruz. Çünkü o görev yapılacak ilk genel seçime kadar sürecek. O genel seçimden sonra, bu 5 teğmenimiz hiçbir kayıpları olmaksızın şanlı üniformalarına ve görevlerine, arkadaşlarının yanına dönecekler" demişti.

Özel’in "Kendilerini nerede görmek istiyorlarsa, o görmek istedikleri görev başımızın üstündedir" sözlerine memleketi Manisa’dan destek geldi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak, genç teğmenlere gönülden kucak açtıklarını, Atatürk ve vatan sevgisinin teğmenlerin ve komutanlarının üzerindeki üniformayı alarak bitirilemeyeceğini vurguladı. Zeyrek, "Yüreği vatan sevgisiyle dolu, başarılı, pırıl pırıl teğmenlerimiz, sadece ’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildiler. Yıllardır sürdürülen bu geleneğin disiplinsizlik bahanesi olarak kullanılması, tamamen siyasi bir tavırdır. Bu tavır, ne insani, ne ahlaki, ne vicdani ne de hukukidir. Mustafa Kemal’in askeri olmak, demokrasinin ve barışın yolunda yürümek, Cumhuriyetin değerlerine, vatanına ve milletine sahip çıkmak demektir" dedi.

"Onlara gönülden kucak açıyoruz"

Zeyrek, "Bundan rahatsızlık duyanlar, neye karşı tavır koyduklarını anlamalıdırlar. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleri olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Kandırıldığını itiraf edenlerin, yargı ve hukuku kullanarak Atatürk’ün adını kışlalarımızdan silmek için genç teğmenlerimizi ve komutanlarımızı kullanmasını asla kabul etmiyoruz. Manisa halkı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak genç teğmenlerimizin her zaman yanındayız. Onlara gönülden kucak açıyoruz ve Manisa’mıza davet ediyoruz" diyerek davette bulundu.

Başkan Zeyrek, "Teğmenlerimizin ve komutanlarımızın üzerindeki üniformayı alarak Atatürk ve vatan sevgisini sona erdireceklerini sananlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözüyle cevap vermek istiyorum, ‘Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir’ Bir kez daha vurguluyorum, bizler Mustafa Kemal’in askerleriyiz" dedi.