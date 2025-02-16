Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "Sorunun farkındayım, Manisa’mın 5-6 noktasına yeni otopark yapmak istiyorum. Otopark yapamayınca sokakları da boşaltamıyoruz. 3 şeritli yollarımız var ama park sorunundan dolayı tek şeride düşüyor. Oradaki araçları kaldırmak veya park ettirmemek çözüm değil o araçlara otopark yeri bulmak gerekiyor" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ne gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından, kooperatif üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sırasında, kooperatif üyeleriyle samimi bir ortamda sohbet eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, esnafların ve kooperatiflerin taleplerini doğrudan dinleyerek, ortak akılla çözüm yolları geliştirme anlayışını benimsediklerini vurguladı. Kahvaltıya, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Güney Temiz, Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Fahrettin Baru, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif üyeleri katıldı. Ferdi Zeyrek, sorunları yerinde görmek amacıyla kısa süre önce kooperatifi ziyaret ettiğini ve Kooperatif Başkanı Fahrettin Baru ile üyelerinin dile getirdiği sorunların çözümü için hemen çalışmalara başladıklarını belirtti. Zeyrek, "Genel Sekreter Yardımcılarımız ve ilgili daire başkanlarından oluşan bir heyet, eksiklikleri yerinde tespit etmek için buraya geldiler. Ardından otopark alanı düzenlendi, MASKİ ekipleri foseptik sorununu çözmek için çalışmalara başladı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz de yangın güvenliği için gerekli sistemleri kuruyor. Ayrıca, kış aylarında oluşan yol göçükleri de tespit edilerek ilkbaharda yama ve asfalt çalışmalarıyla giderilecek. İlk ziyaretimde kahvaltı sözü vermiştim şimdi de hep birlikteyiz" dedi.

Başkan Zeyrek, belediye olarak tüm çalışmalarında, yapılan harcamaların devletin emanet parasıyla, yani halkın parasıyla gerçekleştirildiği bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayarak, "Her kuruşta Demirci’nin, Selendi’nin dağ köylerinde yalın ayaklı çocukların vebali var. Biz bu veballe harcamaları yapıyoruz. Tüm harcamaları şeffaflıkla yayınlıyoruz, ihaleleri canlı olarak gerçekleştiriyoruz. Kimsenin aklında en ufak bir şüphe kalmasın. Ben bu veballe yaşamak istemem. Ben sizlerin emanetini taşıyorum. Biz Manisa’da 1,5 milyonluk çok güzel bir aileyiz. Bu birlik olduğu sürece, tüm sorunlar çözülür. Manisa’m bana bir emanet verdi, bu koltuklar geçici. Önemli olan bu koltuklardan indikten sonrası. Bu şehirde yaşıyorum, burada vefat edeceğim. İleride evladımla birlikte sokakta dolaşırken bir vatandaşla karşılaştığımızda ‘Allah razı olsun’ demesi, benim için en büyük başarı budur. Bunun peşindeyim" şeklinde konuştu.

"Manisa’mın otopark sorununu çözmek istiyorum"

Başkan Zeyrek, kooperatif üyelerinin şehirdeki otoparklarla ilgili sorusuna ise "Tariş’in arsasının olduğu yerde hem kapalı pazar yeri hem de otopark yapmak gibi bir projemiz var. Sorunun farkındayım, Manisa’mın 5-6 noktasına yeni otopark yapmak istiyorum. Otopark yapamayınca sokakları da boşaltamıyoruz. 3 şeritli yollarımız var ama park sorunundan dolayı tek şeride düşüyor. Oradaki araçları kaldırmak veya park ettirmemek çözüm değil o araçlara otopark yeri bulmak gerekiyor. Projelerimizi bir an önce hayata geçirip Manisa’mın otopark sorununu çözmek istiyorum" dedi.

Kooperatif Başkanı Fahrettin Baru, Başkan Zeyrek’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilk defa tüm kadrosu ile birlikte, kamyoncu esnafına, kooperatife değer veren bir belediye başkanı gördüklerini ifade etti.

Kahvaltı sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek, Kooperatif Başkanı Fahrettin Baru’ya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) rozeti takarak hayırlı uğurlu olsun dileklerinde bulunarak "CHP Ailesi’ne hoş geldin" dedi.