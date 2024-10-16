Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Adım Adım Manisa projesi kapsamında kente gelen Alaşehirli kadınlarla Muradiye Camii’nde buluştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında yaşayan kadınların sosyal hayata katılımını arttırmak, şehrin tarihi ve doğal güzellikleri ile tanışmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Adım Adım Manisa" projesi hız kesmeden devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, proje kapsamında üzüm diyarı Alaşehir’den kente gelen 97 kişilik kadın kafilesini Muradiye Camii’nde karşıladı. Camide gerçekleşen buluşmada Alaşehirli kadınlarla yakından ilgilenen Başkan Zeyrek, kendisine iletilen talep ve istekleri dinledi. 116 km süren yolculuğun ardından ilçeden kent merkezine ulaşan kafile, hem Başkan Zeyrek’le buluşmanın mutluluğunu yaşadı hem de şehrin tarihini gün yüzüne çıkartan müze ve eserleri ziyaret etti.

Alaşehirli kadınlar, Büyükşehir görevlileri tarafından Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde karşılandı. Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde yapılan kahvaltı ikramı sonrasında Tıp Tarihi Müzesi’ne ve Uluslararası Mesir Macunu Festivali’ne ev sahipliği yapan Hafsa Sultan Camii’ne gidildi. Kafile Sultan Camii ve Tıp Tarihi Müzesi’nin tarihteki yeri hakkında verilen bilgileri dinledi. Gezinin bir sonraki durağı ise Muradiye Camii oldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de Alaşehirli kadınlarla buluşmak için Muradiye Camii’ne geldi. Cami’de Alaşehirli kadınlarla bir araya gelen Başkan Zeyrek, kendisine iletilen talep ve istekleri dinledi. Başkan Zeyrek, Muradiye Camii’nde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu gezileri yaparken iki büyük amacımız vardı. Bir tanesi, sizin sosyalleşmeniz Manisa’nın tarihi dokusunu daha çok görebilmeniz, ikincisi ise bu programlarla bir araya gelmemizi sağlamak. Birlikte bu şekilde daha mutlu, daha güzel yarınlar oluşturmak. Manisa’da 1 buçuk milyon kişi olarak biz büyük bir aileyiz. Hepimiz bu ailenin birer fertleriyiz. Bu birlik ve bütünlüğümüz, Manisa’mın güzelliklerini ortaya çıkartmak ve Manisa’mızın değerine değer katmakla daha da artacaktır.”

Muradiye Camii’nde gerçekleşen buluşmanın ardından ziyaretçilerine muhteşem Manisa manzarasını izleme imkanı sunan Mevlevihane’ye ve Manisa’da bulunan çeşitli eserlerin maketlerinin yer aldığı Şehzadelerpark’a gidildi. Akabinde MASKİ Genel Müdürlüğü yemekhanesinde öğle yemeği için ara verildi. Öğle yemeğinin ardından Alaşehir’den gelen 97 kişilik kafile, Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla açılan kent lokantası ve halk mandırayı ziyaret ederek, görevlilerden bilgi aldı. Daha sonra Osmanlı Müzesi’ne giderek, müze içerisindeki eserleri inceledi. Son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde halka hizmet veren Çanakkale Müzesi ile Atatürk Sergi Salonu ziyaret edilerek gezi son buldu.

Gonca Gül Erdoğan, Alaşehir ilçesinde yapılan altyapı yenileme çalışmalarından duyduğu memnuniyeti anlattı. Erdoğan, “Ferdi başkan göreve geldikten sonra Manisa ve Alaşehir’de büyük bir değişim oldu. Bütün su borularımız patlaktı ve sular hep boşa akıyordu. Herkes bağ, bahçe suluyordu. Ferdi Başkan şimdi onları önlemeye çalışıyor. Bütün boruları, her şeyi değiştiriyor. Bu konuda yenilenme yaşanıyor. Zaten kendisi de halkla iç içe. Güzel projeleri var. Halkın içinde. Bu gezi için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Manisa’ya çok geliyorum fakat bu geziyle daha önce görmediğim yerleri ilk kez gördüm. Bizim için anlamlı bir gezi oldu” dedi.

Cennet Özcan da kadınların tarihi yerleri görmesini sağladığı için ve güzel projeler oluşturduğu için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür ettiğini belirtti.