Başkan Zeyrek, “Manisa genelinde 2 bin kovanı üreticilerimize ulaştıracağız”

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin arı üreticilerine yüzde 50 hibe ile gerçekleştirdiği kovan desteği Alaşehir, Kula ve Demirci ile devam etti. Başkan Zeyrek, “Tarımla ve hayvancılıkla uğraşan tüm üreticilerimizin daha verimli, daha güçlü bir yapıya ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa genelinde 2 bin kovanın üreticilere teslim edileceğini söyledi. Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı en az 30 en fazla 120 kovana sahip arı üreticilerine yönelik Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği kovan desteği Alaşehir, Kula ve Demirci’de devam etti. Proje kapsamında Alaşehir’de 360, Kula’da 180, Demirci’de ise 340 kovan yüzde 50 hibe ile üreticilere teslim edildi. Geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınlarında kovanları yanan üreticilere de yüzde 100 hibeli 57 kovan dağıtıldı. Ayrıca ilk kez Kula’dan başlatılan ‘Buzağılar büyüyor, çiftlikler güçleniyor’ projesi kapsamında 2 bin adet buzağı ölümlerinin önlenmesi için sindirim sistemi güçlendirici gıda takviyesi desteğinde bulunuldu.

Başkan Öküzcüoğlu, “Arı olmazsa hayatın devamı olmaz”

Alaşehir otobüs terminalinde gerçekleştirilen törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP İlçe Başkanı Mehmet Kayacık, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, arı üreticileri, mahalle muhtarları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Arı olmazsa dünyada kolonizasyon olmaz, hayatın devamı olmaz. İşte bugün dağıtacağımız bu kovanlar Alaşehir'de arıcılığın gelişmesine yardımcı olacak. Dağlarda binlerce ballı bitkimiz var. Bunların içerisinde kestanesinden tutun da yabaninanesine, ballıbabasına kadar yarpuzuna kadar, karaçaltısına kadar birçok alanda ballı bitkilerimiz var. Ancak arıcılık gelişmediği için bu bitkiler çiçek açıyor ve solduğunda biz bunların nektarlarını alamıyoruz. Yani bir nektar erozyonu da bölgemizde mevcut. Bu kovanlar bizim hem ürünlerimizin kolonizasyonuna kirazda olsun, kestanede olsun daha yüksek verim elde edilmesine ve bu açık solan çiçeklerin nektarının alınarak ekonomiye kazandırılmasına yardımcı olacak. Ben Ferdi Başkanıma bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Zeyrek, “Manisa genelinde 2 bin kovanı üreticilerimize ulaştıracağız”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de 360 kovanın Alaşehir’deki üreticilere teslim edildiğini belirtti. Başkan Ferdi Zeyrek, “Bunun yanı sıra geçen yaz yangında maalesef 57 tane kovanımız yandı. Oradaki üreticimiz çok mağdur oldu. Onlara da yüzde 100 hibe destekli bu 57 kovanını vereceğiz. Yaralarına merhem olmak istiyoruz. Bunun yanı sıra bugün Alaşehir’imizde 417 kovan dağıtırken, Manisa genelinde de 2 bin kovanımızı dağıtacağız. Önümüzdeki günlerde Selendi ve Salihli ile birlikte 2 bin tane kovanımızı üreticilerimize ulaştırmış olacağız. Bunun yanı sıra Gölmarmara Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim merkezinde de kişi başı 10 adet ana arıyı ücretsiz bir şekilde üreticilerimize teslim edeceğiz. Buradan eğitmenler sayesinde de arıcılık işiyle uğraşan üreticilerimize, yetiştiricilerin temel arıcılık eğitimi, arı sütü eğitim ve polen eğitiminde bunu sağlayabilen bir belediye olacağız” ifadelerini kullandı.

“Eğitim faaliyetlerimizi sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz”

Kulalı arı üreticilerine de kovanları düzenlenen törenle dağıtıldı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Törene Kula Belediye Başkanvekili Semra Gündüz, Kula İlçe Başkanı Kadir Girgin, mahalle muhtarları sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Arıcılara sağlanan kovan desteği projesi çerçevesinde bir araya geldiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Kula’da yüzde 50 hibe destekli 180 tane kovanımızı arıcılarımıza teslim ediyoruz. Manisa genelinde 2 bin tane kovanımızı Demirci, Kırkağaç, Soma'da tamamladık. Sonrasında Selendi ve Salihli ilçemizde de bu hizmetlerimiz devam edecek. Bunun yanında kişi başına 10 adet yüzde 100 hibe destekli ana arı desteğini de üreticilerimize vereceğiz. Yine temel arıcılık, ana arı yetiştiriciliği, arı sütü ve polen üretimi konusunda da eğitim faaliyetlerimizi sizlerle birlikte gerçekleştiriyor olacağız. Sadece arıcılıkta değil, tarımla ve hayvancılıkla uğraşan tüm üreticilerimizin daha verimli, daha güçlü bir yapıya ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

“Buzağı ölümlerinin son bulmasını hedefliyoruz”

Başkan Ferdi Zeyrek, ilk kez Kula’dan başlatılan ‘Buzağılar büyüyor, çiftlikler güçleniyor’ projesinden de bahsetti. Projenin hayvancılık açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Zeyrek, “Buzağıların bakımı, büyüme ve gelişim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu refahı, hem hayvan sağlığını hem de üretim verimliliğini arttırmayı amaçlıyoruz. İlimizde yaklaşık olarak yılda 70-80 bin buzağı doğumu oluyor. Ama maalesef bunların yüzde 10'u yani 7 bin ya da 8 bin civarında buzağımızı da maalesef hayatta tutamıyoruz. Bunun en önemli sebepleri ise ishale bağlı ölümler olduğunu görüyoruz. Verdiğimiz sindirim sistemi güçlendirici gıda takviyesi ve ürünlerle birlikte artık buzağı ölümlerinin son bulmasını hedefliyoruz. Proje kapsamında Kula’daki süt kooperatiflerimize 2 bin adet sindirim sistemi güçlendirici gıda takviyesi biberon ve yalama taşı desteğinde bulunuyoruz” diye konuştu.

Demircili arıcılara 340 kovan

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen ‘Arıcılarımıza Kovan Desteği Projesi’ kapsamında Demircili arıcılara da kovanları ulaştı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, CHP İlçe Başkanı Melih Kuru, mahalle muhtarları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımıyla 340 kovan üreticilere teslim edildi.