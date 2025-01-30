Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Manisa TSO) aylık olağan meclis toplantısına katılarak, iş insanlarıyla bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri ve projelerini anlatan Başkan Zeyrek’e Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz’dan övgü geldi. Yılmaz, “Eskiden muhatap bulamıyorduk, artık muhatabımız var” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri hakkında bilgiler veren Başkan Ferdi Zeyrek, sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli projeler hayata geçirdiklerini belirterek, halk ekmek büfelerini yaygınlaştırmayı, halk mandıraları ile kent lokantası sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Zeyrek, 7 bin 500 kişiye ulaşan Anne Kart, Hoş geldin Bebek, Günaydın Çorbası, Alzheimer hastaları için takip bilekliği, gündüz bakım kampüsü gibi hayata geçen ya da üzerinde çalışılan projeler hakkında da meclisi bilgilendirdi.

Üreticilere destek devam ediyor

Bugüne kadar tarım sektörüne ve üreticilere destek olduklarını, yeni projeler ile de desteğe devam edeceklerini ifade eden Ferdi Zeyrek, kooperatiflerle toplantılar yaptıklarını belirterek, “50 dönüm altındaki üreticilere tohum desteği verdik. Salihli’de ücretsiz toprak analizi yapacağız. Üretim tesisleri kurarak ürünleri katma değerli hale getireceğimiz projeleri kooperatiflerimizle birlikte hayat geçireceğiz” dedi.

“Manisa merkezi OSB sürecini doldurdu”

Yeni sanayi alanlarının oluşturulması çalışmalarına değinen Başkan Zeyrek, sanayi alanlarının Manisa merkezde yoğunlaştığını ve artık yeni alanlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Zeyrek, “Merkezin organize sanayi bölgesi (OSB) alanlarının sürecini doldurduğunu düşünüyorum. Manisa merkezde bu alanları tutmayı uygun bulmuyorum. Bu alanların 17 ilçeyi kapsamasından yanayım. Bir lojistik merkezi kurarak dağılımı sağlamalıyız. Yeni düzenlemeleri sizlerle birlikte yapmak istiyoruz. Alt yapı ve planlamaları birlikte yapalım. Kooperatiflerimiz gelsinler sizlere, çalışsınlar. Şehrin içinde kalmış kooperatiflere yer bulmaya çalışıyorum” diyerek, yeni alanlar oluşturulması konusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

“Ben bu şehirde yaşamak istiyorum”

Koltukların gelip geçici olduğunu vurgulayan ve kentin imar sorunlarına da değinen Zeyrek, tüm süreçlerin şeffaflıkla yürüyeceğinin altını çizdi. Zeyrek, “Ben bu şehirde yaşamak istiyorum. Görevim bittikten sonra da Manisa’da olacağım. Birçok kişinin arsası vardır. İmar yapılıyorsa, herkese eşit bir şekilde yapılacak. İmardan biri ne kadar faydalanıyorsa herkes o kadar faydalanacak. Birine az birine çok olmayacak” diye konuştu.

Manisa’nın otopark ihtiyacına da değinen Başkan Zeyrek, “5 noktada acil otopark projeleri planlıyoruz. Saruhan Otel kavşağı ve farklı noktalarda battı-çıktı projeleri üzerinde çalışıyoruz. Alt yapı hizmetlerini aksatmadan sürdüreceğiz. Belediye başkanları alt yapıya hizmet yapmayı sevmez, görünmedikleri için. İhtiyacı olan yerlere de alt yapıyı yapmamak bana koltuğa ihanet olarak geliyor. Alt yapıyı yenilemeyi ve otopark alanlarını yapmayı düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak biz iş birliğine hazırız. Kurumlar arası iletişimi sağlayacağız. Ortak akıl ile bu şehri yönetmek istiyorum. Katkı sunanlar ile birlikte yürürüz. Şehre uygun gördüğünüz projeleri bizimle paylaşın” dedi.

“Manisa’yı dijitale taşımak istiyoruz”

Manisa’yı dijitale taşımak istediklerini de dile getiren Zeyrek, UNESCO Yaratıcı Şehirler Alanı’na başvuruda bulunacaklarını, Manisa’yı sinemanın odak noktası haline getirme amacıyla farklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Turizm alanında da birçok çalışmaları olduğunu vurgulayan Başkan Zeyrek, “İzmir’de turizm fuarına katıldık. Oradaki en güzel stant olarak Manisa seçildi. İstanbul’da EMIT Fuarı’na katılıyoruz. Manisa için gezi ve gastronomi rotaları oluşturuyoruz. Turizme yönelik internet sitesi oluşturuyoruz” diyerek yapılanları anlattı.

Toplu ulaşım projeleri

Manisa’daki servis taşımacılığında trafiği rahatlatmak adına Devlet Demir Yolları’ndan hat istediklerini, bu hat ile belirli bir noktaya kadar fabrika çalışanlarını raylı hat üzerinden taşımayı, trafiğin rahatladığı bölgede de bir ara garaj ile fabrika çalışanlarını servislere yönlendirme üzerine bir plan üzerinde çalıştıklarını söyleyen Ferdi Zeyrek, “Hattın verilmemesi halinde iki alternatif olarak, troleybüs veya tramvay fikri üzerinde çalışıyoruz” diyerek toplu ulaşım projeleri hakkında bilgi verdi.

Tarımda arıtılmış su kullanılacak

İçme suyunun yüzde 70’inin tarımsal sulamada kullanıldığını vurgulayan Başkan Zeyrek, Sarıgöl’de, suyu arıtarak tarımda kullanmak için çalışma başlattıklarını söyledi. Başkan Zeyrek şöyle konuştu, “21 arıtma tesisimiz var. 20’sinde ileri biyolojik arıtma yapıyoruz. 3 ay içinde arıtılmış suyu tarımda kullanmaya başlayacağız. Böylece Gediz’e boş yere su salmak yerine, üreticilerimize katkı sağlayacağız” dedi.

Başkan Zeyrek’e teşekkürlerini iletti

Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz toplantıda yaptığı konuşmada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e katılımı nedeniyle teşekkürlerini iletti. Başkan Yılmaz, “Manisa Avrupa’nın en mükemmel organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapan bir şehir. Kadim bir şehir. Bu şehirde yaşamanın bir bedeli olması gerekiyor. Şehrin de bir değeri olması gerekiyor. Manisa’da biz bir aileyiz. Bugün bir tarih yazdınız. İlk defa Büyükşehir Belediye Başkanı ve tüm üst düzey kadrosuyla bizleri şereflendirdiniz, onurlandırdınız. Manisa’nın yıllardır beklediği bir tablo. Bu tabloyu genişletme noktasında hemfikiriz. Bu meclis 18 bin 700 üyeyi temsil eden Manisa’nın tüm iktisadi hayatına yön veren sanayicisi, üreticisi, taciri, tüccarından oluşan bir meclis. Burası karma bir meclis. Sizin büyükşehir belediye başkanlığı yaptığınız bir dönemde Manisa bir örnek olacak. Göreve ne kadar devam ederseniz, Manisa o kadar modern bir şehir olma yolunda ilerleyecektir. Bu duygu ve düşünceyi taşıyoruz. Sorunlarımız ve çözümlerimiz var. Eskiden muhatap bulamıyorduk, artık muhatabımız var. Bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Soruların ardından Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti, hediye takdiminde bulundu. Günün anısına tüm meclis üyelerinin katılımıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından program sonlandı.