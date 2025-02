Manisa’da aylık basın mensupları toplantısında soruları yanıtlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, imar çalışmalarıyla ilgili "Bir konut alanımız yok. Bu şekilde sanayileşen ve bunu barınmayla ve ya sosyal hayatla destekleyemeyen bir şehir yaşanmaz hale gelecek" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek aylık basın mensupları toplantısında Manisalı gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmar durumuyla ilgili son çalışmalar hakkında sorulan soru üzerine Başkan Zeyrek, "Ağustos meclisimizde bir kaç değişiklik yaparak tekrardan imar planlarını mecliste onaylayarak askı sürecini başlattık. Gelen vatandaş itirazlarını cevaplarken kurum itirazları da geldi. Bu kurum itirazlarından da şehir plancıları odası bunu mahkemeye taşıdılar. Şu anda adli süreç devam ediyor. Mahkemeyle görüştük. Biz bilirkişi tespitlerini yaparken biz de orada olmak istiyoruz. Neden bu alanları açmak istediğimizi anlatmamız gerekiyor. Reddin karşısında şunu görüyoruz ‘Alternatif alanlar varken bunları neden kullanmıyorsunuz da tarım alanlarını imara açıyorsunuz?’ gibi bir savunması var bilirkişinin. Ancak alternatif alanların olmadığını görüyoruz. Bunları bilirkişilerimize anlatmamız lazım. Uzunburun ve çevresinde bir konut alanı düşünürken orası artık Muradiye Organize Sanayi Bölgesine verilecek bir alana dönüştürüldü. Bir konut alanımız yok. Bu şekilde sanayileşen ve bunu barınmayla ve ya sosyal hayatla destekleyemeyen bir şehir yaşanmaz hale gelecek. Bu konut alanları için bu alanları dönüştürmemiz gerekiyor" dedi.

"14 mahalleye sandık kurulacak"

Mahallelere giderek bizzat sunumlar yapacağını ve sandık kurarak mahallelilerin hangi tür imar planı istediklerini, buna göre çalışmaların şekilleneceğini açıklayan Başkan Zeyrek, "Bundan 10 gün önce 14 mahalle muhtarımızı tek tek çağırdık. Hepsiyle birlikte bizim nasıl bir imar planı uygulaması düşündüğümüz konusunda kendilerini aydınlattık. Yerinde kalalım 5 kat olalım ve ya 3-4 parsel birleşelim 7 kat olalım ve ya ada şeklinde birleşelim 10 kat olalım. Bunların hepsinin kat planlarını 3 boyutlu şekilde muhterlarımıza sundum. Muhtarlarımıza biz önümüzdeki 20 Şubat haftasında tek tek mahalleleri dolaşacağız. Bizzat ben kendim giderek vatandaşlarımıza bu sunumu yapacağız. 5 kat istersen, 7 kat istersen, 10 kat istersen bu kadar oluyor şeklinde sunumlar hazırladık. Belediyenin de personelinin kontrolünde olan sandıklar kuracağız. Mahalleli kaç kat istiyor diye soracağız. Gelen çoğunluğa göre oranın imar düzenlemelerine başlayacağız. Biz bu çalışmaları yaparken adli süreç de davam ediyor. Tekrar yürütmeyi durdurma gelirse biz imar planını 5 etaba ayırdık. İtiraz olan yer Kuşlubahçe’nin arka tarafındaki tarım alanı. Orayı imar revizyon planının dışında bırakıp daha sonra plana dahil edebiliriz. Muhtarlarımız ve belediyeyle birlikte vatandaşa sorarak kaç kat olacağını belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar suda yaptığımız indirimlerle Manisalı vatandaşlarımızın cebinde 455 milyon TL para koyduk"

Göreve geldikleri günden bugüne kadar olan finansal çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Zeyrek, "Biz geldiğimizde Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2,4 milyar TL borcu vardı. Bu borç SGK, Vergi Dairesi borcu değil cari borçlardı. Cengiz bey kendini hep ‘Hesap adamıyım’ diye anlattı. Doğrudur. Kötü borçlu bir belediye değildi. Ödenebilir bir borçtu. Geldiğimizin 45. haftasındayız. Bugüne kadar suda yaptığımız indirimlerle Manisalı vatandaşlarımızın cebinde 455 milyon TL para koyduk. Bunun yanında ulaşıma yaptığımız destekle yaklaşık olarak her ay 40-50 milyon tl arası vatandaşlarımızın ve ulaşım sahibi kooperatiflerimize destek oluyoruz. Bir çok sosyal hizmetler yapıyoruz. 155 bin evladımıza sabah günaydın çorbası vermişiz. 300 kilometrelik dere temizlikleri, altyapı çalışmaları, yol asfalt bakımları, rutin işlerle beraber borcumuzu da 2,4 milyardan TL’den 1,6 milyar TL’ye düşürdük. 800 milyon TL de borç ödedik. Bana diyorlar ki ‘Nasıl oluyor?’ sadece o hakketmediği şekilde ihale alan müteahhitleri o rantçı zihniyeti belediyenin içerisine sokmazsanız her ay yaptığınız bütün harcamaları belediyenin internet sitesinden yayınlayıp ihaleleri belediyenin internet sitesinden canlı yayınlarsanız borç da düşüyor. Ben mali disiplini her şeyin önüne koyuyorum. Mali disiplin sağlanmazsa belediye yürüyemez. Mali disiplini sağlamak için de 1,5 milyon kişinin haklarını da baş tacı yapıyorum" ifadelerini kullandı.