Afyonkarahisar’da yer teslimi gerçekleştirile büyük bir tören eşliğinde yapılan ve 1 Mayıs 2023’te bitirileceği taahhütlünde bulunulan ‘Tarihi Karahisar Kalesi’ne Teleferik’ projesinde gözle görülür bir fiziksel ilerleme görünmezken, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise son açıklamasında “Mayıs ayına kadar direkler dikilecek halat gerilecek” dedi.

Afyonkarahisar’da yer teslimi gerçekleştirile büyük bir tören eşliğinde yapılan ve 1 Mayıs 2023’te bitirileceği taahhütlünde bulunulan ‘Tarihi Karahisar Kalesi’ne Teleferik’ projesinde gözle görülür bir fiziksel ilerleme görünmezken, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise son açıklamasında “Mayıs ayına kadar direkler dikilecek halat gerilecek” dedi.

Afyonkarahisar Belediyesinin asrın projesi olarak nitelendirdiği 100 milyon TL’lik tarihi Karahisar Kalesine teleferik projesinde yer teslimi yapılmasına rağmen inşaat çalışması halen planlandığı şekilde ilerlemedi. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde yaşanan pürüzün aşıldığı öne sürülse de, projenin inşaat çalışmasının olduğu yerde ise sadece hafriyat çalışması yapıldığı gözlendi.

Afyonkarahisar Belediyesi’nin dün yapılan meclis toplantısında konuşan Başkan Zeybek ise projenin bitirilmesinin planlandığı tarihte sadece direklerin dikileceğini kaydetti. Başkan Zeybek açıklamada, “Herkesin hayali olan teleferik ihalemizi yaptık. Ufak tefek pürüzlerde vardı bitirildi. Her şey hazır durumda. Benim müteahhitle yaptığım anlaşma sonucu mayıs ayına kadar direkler dikilecek, halat gerilecek. Erdal Akar Parkı ile kale arasında bir kabin asılı duracak. ’İmalat bitti, tırları yükleyip getireceğiz’ dediler. Çalışmalara hız verildi” dedi.

Öte yandan, projenin ne zaman bitirileceği ise belirsizliğini koruyor.