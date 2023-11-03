Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, içme suyuna yapılan yüzde 15 oranındaki zam eleştirilerine yanıt vererek, “Maliyetimizin altında olmasına rağmen mecburen bir zam yapıyoruz. Maliyetimiz 4 lira 60 kuruş, 2 lira 50 kuruş yapıyoruz. Yüzde 50 maliyetin altında neredeyse. Kütahya’da 5.5 TL, Burdur’da 4.50 TL, Eskişehir’de 13.79 TL” dedi.

Afyonkarahisar Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı Başkan Zeybek başkanlığında yapıldı.

37 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısı öncesi alınan kararların hayırlı olmasını temenni eden Başkan Zeybek, Meclisi yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Başkan Zeybek toplantıda yaptığı konuşmada, “Kavşak çalışmalarımız, orta refüj çalışmalarımız devam ediyor. Su tasarrufu yapmak adına şehrimizde çoğu yerde kuru peyzajla güzelleştirmeye çalışıyoruz. Jandarma Kavşağında Selçuklu Yıldızı ve Ay Yıldız motiflerini sergiledik. Ambaryolu tek yöne döndüğü için Kadınana görsellerimizi de Ot pazarı Camimizin oradaki kavşağa koyuyoruz. Diğer kavşaklarımız ile alakalı arkadaşlarımız çalışma gerçekleştirdi. Şehitler caminin olduğu yerde dört bir tarafına Ayyıldız’dan oluşan güzel bir kavşak çalışması olacak. Paşa Caminin olduğu yerdeki o yuvarlak kavşağı da güzel bir çalışma hazırlıyor arkadaşlar. Şehrimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz.”

Geçtiğimiz yıl 2 TL 17 kuruş olan su ücreti 2 TL 50 kuruş oldu. Buna göre suya yüzde 15 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Zam kararına ilişkin konuşan Başkan Zeybek, "Maliyetimizin altında olmasına rağmen mecburen bir zam yapıyoruz. Maliyetimiz 4 lira 60 kuruş, 2 lira 50 kuruş yapıyoruz. Yüzde 50 maliyetin altında neredeyse. Kütahya’da 5.5 TL, Burdur’da 4.50 TL, Eskişehir’de 13.79 TL" diye konuştu.