Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek öğrenciler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Söyleşi programları ile buluşmalarını sürdüren Başkan Zeybek, Kamil Miras Anadolu Lisesi ve Süleyman Demirel Fen Lisesi’ni ziyaret etti.

İl genelinde eğitim gören öğrencilerle her fırsatta bir araya gelen Başkan Zeybek, son olarak Kamil Miras Anadolu Lisesi ve Süleyman Demirel Fen Lisesi Söyleşi Programında öğrencilerle buluştu. Başkan Zeybek gençlerle bir araya geldiği söyleşide, hayat tecrübelerinden örnekler sunarak, öğrencilere tavsiyelerde bulundu, başarılı olma ve kariyer planlaması hakkında düşüncelerini aktardı. Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Başkan Zeybek konuk olduğu Kariyer Günleri söyleşi programında Başkan Zeybek, “Eğitim ve öğretim hayatınızda sizlere başarılıyor diliyorum. Mezun olduktan sonra da hayal ettiğiniz fakültelerde okumanızı temenni ediyorum. Sizlere düşen görev çok çalışmak. Belediye olarak bizlerden ne talep ederseniz yapmaya hazırız. Her daim öğrencilerimizin yanında ve destekçisiyiz” diye konuştu.

Program ardından günün anısına İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci tarafından Başkan Zeybek’ plaket takdiminde bulunuldu.