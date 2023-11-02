Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, belediyeye bağlı halk ekmeğin maliyetine satış yaptığını kaydederek, “Sadece Afyonkarahisar’da da değil diğer kentlere baktığımızda bölgemizde de en ucuz halk ekmeği biz satıyoruz” dedi.

Başkan Zeybek, kentte belediye aracılığı ile yapılan yatırımları basın mensuplarına tanıttı. Çok sayıda tesisin gezildiği programda son yıllarda gerçekleştirdiği başarılan projeler ile adını duyuran belediyenin iştiraki YÜNTAŞ’ın Yenice mahallesinde hizmete aldığı ekmek üretim tesisini inceleyen Başkan Zeybek, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tesiste vatandaşlar için maliyetine ekmek üretimi gerçekleştirildiğini dile getiren Başkan Zeybek, “Üretimimizin maliyetini hesapladık ve biz şuanda maliyetine halkımıza ekmeği satıyoruz. Ekmeği 5 TL’den satıyoruz. Sadece somun ekmek değil ayrıca acı mayalı olarak ekmekte üretiyoruz, bu ekmeklerimizi klasik fırınlarımızda doğalgaz yakıtı kullanarak üretiyoruz. 800 gram ve 1200 gram olarak acı mayalı, patatesli ev ekmeği üretiyoruz. Ürettiğimiz ekmeklerimizi şehrimizin farklı bölgelerinde büfeler açarak halkımızın satışına sunuyoruz. İlerleyen dönemlerde de kentin farklı noktalarında da büfeler açmayı planlıyoruz. Maliyeti kurtarıyor, bölgemizdeki en ucun halk ekmeği satıyoruz ve satmaya da devam edeceğiz” dedi.