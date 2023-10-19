Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kentte mahallelere ciddi alt yapı yatırımları yaptıklarını ifade ederek, “Şehrimizi güzelleştirmeye gayret sarf ettik, 37 proje söz vermiştik, 34’ünü alnımızın akıyla bitirdik. Bunun yanında söz vermediğimiz 40 dev projeyi de hizmete aldık. Kısacası bu zor süreçte 74 projeyi hayata geçirdik” dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Afyonkarahisar Valiliği ile Afyonkarahisar Belediyesi işbirliğinde kentte görev yapan mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya gelindi. Düzenlenen programda konuşan Başkan Zeybek, ‘meslektaşlarım’ diye seslendiği muhtarlara yönelik yaptığı konuşmada; “Geride bıraktığımız süreçte dokunmadınız bir mahallemiz kalmadı. Ciddi alt yapı yatırımları yaptık, şehrimizi güzelleştirmeye gayret sarf ettik, 37 proje söz vermiştik, 34’ünü alnımızın akıyla bitirdik. Bunun yanında söz vermediğimiz 40 dev projeyi de hizmete aldık. Kısacası bu zor süreçte 74 projeyi hayata geçirdik. Sizlerden gelen talepleri de geri çevirmedik. Ortak akılla idare edeceğiz dedik, her Cumayı bir mahalle de kılarak problemleri yerinde çözmeye gayret ettik. Biz sizlerden memnunuz” dedi.

Program hatıra fotoğrafı ile sona erdi

Program, tüm muhtarlar ile aile fotoğrafı çekilmesi ardından son buldu.

Termal bir otelde yapılan toplantıya Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Muhtarlar Dernek Başkanı Suat Uygur, Başkan Yardımcıları Benol Kaplan, Barış Dal, Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Demirhüyük ve muhtarlar katıldı.