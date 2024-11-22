İsrafı önlemek ve belediye gelirlerinin verimli kullanılmasını sağlamak için önemli bir masraf olan akaryakıt konusunda adım atan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci belediye araçlarının sevk ve idaresinin tek müdürlük bünyesinde topladı. Zencirci, havuz sistemiyle araçların takip ve kontrolünün artık sağlıklı bir şekilde yapıldığını ve ciddi oranda tasarruf sağlandığını ifade etti.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci belediye mali düzenini tesis etmek ve sürdürülebilir bir finansal yapı kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Akaryakıt tasarrufuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Zencirci hizmetlerin aksamadan artan bir grafikle yükseldiğinin de altını çizdi. Zencirci “Göreve gelir gelmez dağınık durumda olan müdürlükler bünyesindeki araçlarımızı tek müdürlük bünyesinde topladık. Kontrol ve denetimin tek elden olması araçların ihtiyaca ve önceliğe yönelik kullanımının önünü açtı. Yaptığımız hesaplama ve incelemeler neticesinde 2023 yılı Ekim ayı sonu ile 2024 yılı Ekim ayı sonu karşılaştırıldığında yaklaşık 30 bin 144 litre mazot, 7 bin 414 litre ise benzin tasarrufu olduğunu gördük. Tabi bunun 5 aylık bir süresinin göreve gelmeden önce ve uygulamamız dışında kaldığını da ifade etmekte fayda var”

Araçlardaki akaryakıt kullanımının düşmesinin, hizmetten kısarak değil keyfi ve gereksiz kullanımı önleyerek sağlandığının altını çizen Başkan Zencirci, bu yönde yeni uygulamaların da hayata geçirileceğinin sinyalini verdi. Zencirci, “Akaryakıt tasarrufu denince bunun hizmetlerden kısarak sağlandığı gelmesin. Biz sadece keyfi ve gereksiz kullanımı önleyerek, aktif denetim sistemi ve tek birimden yönetim sistemiyle verimli bir kullanım düzeni oluşturduk. Sosyal belediyecilik uygulamaları çerçevesinde araç imkanı olmayan hasta ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik taşıma hizmeti, ilçemizde kurum ve kuruluşlar dahil belediyemiz bünyesindeki öğrencilerimizin hizmetinde kullanılmak üzere araç tahsisleri gibi kamu yararına hizmetlerimiz artarak devam ediyor. Öte yandan bu tip tasarruf uygulamalarını tüm birimlerimizde gerçekleştirecek kamu kaynağını, halkımızın parasını korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.