Germencik’te kırsal alanda çıkan yangın büyümeden söndürülürken, Başkan Zencirci vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde Yeni Mahalle mevkii ile Üzümlü Moralı kırsalı arasında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Germencik Belediyesi ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Olay sonrası açıklamada bulunan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yaz mevsimiyle birlikte artan yangın riskine dikkat çekerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Başkan Zencirci, "Kıymetli vatandaşlarımız, yaz mevsimi geldi. Lütfen bağ-bahçe ve tarla çalışmalarımızda kontrolsüz ateş, rastgele izmarit atmak vb. gibi yangına sebebiyet verecek tüm eylemlerden kaçınalım. Emeğimiz, geleceğimiz kül olmasın" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer yaz aylarında kırsal bölgelerde daha fazla dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Zencirci, ayrıca vatandaşlara herhangi bir yangın durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulunmaları çağrısında bulundu.