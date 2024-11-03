Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, kuraklık sebebiyle yangın riskinin devam ettiğini hatırlatarak vatandaşları dikkatli ve duyarlı olma konusunda uyardı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde geçtiğimiz haftada meydana gelen 2 orman yangınına dikkat çeken Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yaptığı paylaşımla Germenciklilere çağrı yaptı. Kuraklık sebebiyle ilçe genelinde yangın riskinin devam ettiğini vurgulayan Başkan Zencirci, duyarlı ve dikkatli olunmasını istedi. Kurallara uyulması gerektiğini ve anız yakımının yapılmaması gerektiğini ifade eden Başkan Zencirci, paylaşımında "Kuraklık nedeniyle yangın riski hala devam etmektedir. Bahçelerimizde ateş yakma gibi yangına sebebiyet verecek eylemlerden kaçınmamız ve bu süreçte son derece dikkatli olmamız büyük önem taşımaktadır. Bu hafta ikinci kez ilçemiz kırsalında yangın oluştu ancak ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Doğamızın ve sevdiklerimizin güvenliği için lütfen bu kurallara uyalım. Geleceğimizi hep birlikte koruyalım" ifadeleri yer aldı.