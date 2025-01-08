Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkısıyla Germencik Belediyesi tarafından 2019 yılında açılan Selatin Organik Köy Pazarı’na ilgi her geçen gün artarken, Belediye Başkanı Burak Zencirci, pazarın önemine dikkat çekerek herkesi organik köy pazarına davet etti.

Aydın’ın Germencik ilçesinde 2019 yılında açılan ve pandemi sebebiyle bir süre ara verildikten sonra tekrar 2021 yılında yeniden hizmete açılan Selatin Organik Köy Pazarı, ilçe ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Hem halkın üretime teşvik edilmesi hem de ilçenin tanıtımına katkı sağlaması hedefiyle açılan organik köy pazarına ilgi her geçen gün artarken, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, pazarın önemine dikkat çekti.

Dışarıdan ürün ve pazarcı esnafı kabul edilmeyen, sadece köyde yetişen ve üretilen doğal ürünlerin yer aldığı pazara gelen misafirler, aynı zamanda köyün simgesi olan 800 yaşındaki ulu çınarın gölgesinde de kahvaltılarını yapabilme imkanı buluyor.

Her Pazar günü kurulan köy pazarına vatandaşları davet eden Başkan Zencirci, sosyal medya üzerinden yaptığı davette “Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci; “Organik ürünlerin kadın emeğiyle buluşup lezzete dönüştüğü, eşsiz doğası ve tabiatın en güzel renkleriyle sizleri her Pazar, Selatin Köy Pazarı’na bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.