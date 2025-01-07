Germencik Belediyesi’nin düzenlediği 76. Germencik Deve Güreşi Festivali için geri sayım başlarken, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, 12 Ocak Pazar günü Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin ünlü pehlivan develerinin güreşeceği festivale tüm vatandaşları davet etti.

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin vazgeçilmez kültürel etkinliklerinden deve güreşi festivalinde yılın en heyecanlı güreşlerinden biri olan 76. Germencik Deve Güreşi Festivali, Alangüllü Arenası’nda yapılacak. Germencik Belediyesi tarafından, Alangüllü Mahallesi’ndeki arenada 12 Ocak 2025 Pazar günü yapılacak olan 76. Germencik Deve Güreşi Festivali’ne Türkiye’nin çeşitli illerinden birbirinden ünlü pehlivan deve katılacak.

Pehlivan develerin kıran kırana mücadelesine sahne olması ve vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi beklenen festivale tüm vatandaşları davet eden Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "12 Ocak Pazar günü, asırlık geleneğimizi yaşatmak için 76. Germencik Deve Güreşi Festivali’nde buluşuyoruz" ifadelerine yer verdi.