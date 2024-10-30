Aydın’ın Germencik ilçesinde akşam saatlerinde bir evde çıkan yangın sonrasında kutlama programını yarıda kesen Belediye Başkanı Burak Zencirci, bölgeye giderek incelemelerde bulundu, aileye ’geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, 29 Ekim programını yarıda keserek Hıdırbeyli Mahallesi’nde bir hanede meydana gelen yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın yerine gelen Başkan Zencirci çalışmalar hakkında bilgi alarak hane sahipleriyle görüştü, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Büyükşehir belediyesi itfaiyesinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yangın yerine gelen Başkan Zencirci mağdur olan aileye geçmiş olsun dileklerini bildirerek, "Hıdırbeyli Mahallemizde meydana gelen yangın sebebiyle olay yerindeydik. Büyükşehir İtfaiye ekiplerimizin çalışmalarıyla söndürülen yangında herhangi bir can kaybının olmaması en büyük tesellimiz oldu. Hane sahibi Kaya ailemize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.