Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Yeni Mahalle’de meydana gelen yangının ardından evlerinde büyük zarar meydana gelen aileyi ziyaret ederek, "Gereken desteği sağlayacağız" dedi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci yangın sonrası mahalle sakinleri ve mahalle muhtarıyla birlikte mağdur aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Can kaybının yaşanmamasın en büyük teselli olduğunu belirten Başkan Zencirci, "En büyük tesellimiz can kaybının olmamış olması. Bu zor dönemde yaraları birlikte saracağız" diye konuştu. Zencirci, belediye olarak mağdur aileye gereken yardımın sağlanacağını belirterek halkın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.