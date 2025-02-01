Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Camikebir Mahallesi’nde bulunan üçgen parkta kadın vatandaşlarla bir araya geldi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, göreve başladığı günden bu yana vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek, onların taleplerini dinliyor ve sorunlarına çözüm arıyor. Başkan Zencirci halkın görüşlerini alırken, aynı zamanda sosyal etkinliklere katılarak da halkla bağlarını güçlendiriyor. Bu çerçevede güzel havadan faydalanarak buluşan Camıkebir Mahallesi’nde ikamet eden kadınlar, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci’yi parka davet etti. Daveti kırmayarak parka gelen Başkan Zencirci, kadın vatandaşlarla sohbet edip belediyeden bir taleplerinin olup olmadığını sordu. Bir süre sonra günün anısına kadın vatandaşlarla fotoğraf çektiren Zencirci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla teşekkürlerini iletti.

Başkan Zencirci yaptığı paylaşımda, "Camikebir Mahallemizde bulunan üçgen parkta kadınlarımızın misafiri oldum. Güzel havada buluşmuşlar, beni de davet ettiler. Nazik davetleri ve misafirperverlikleri için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.