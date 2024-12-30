Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci Adnan Menderes Üniversite Hastanesi Onkoloji Servisinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Serviste tedavi gören çeşitli yaş grubundan çocuklar için Germencikli vatandaşlar tarafından hazırlanan hediyeleri götüren Başkan Zencirci miniklerin yeni yılını kutladı, sağlık ve mutluluk dileklerini iletti. Onkoloji servisinde görevli çalışanlara hediyeleri teslim eden Başkan Zencirci gerçek süper kahramanların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dileyerek, sağlık personeline de ayrıca teşekkür etti.

ADÜ Onkoloji servisini ziyaret ederek tedavi gören çocuklara Germencikli vatandaşların hazırladığı hediyeleri takdim eden Başkan Zencirci gerçek süper kahramanlara sağlık ve mutluluk diledi. Başkan Zencirci “Bildiğiniz tüm süper kahramanları unutun. Biz bugün gerçek süper kahramanlarla buluştuk. Küçük yürekleriyle büyük bir mücadele veren ADÜ Onkoloji servisindeki çocuklarımızı ziyaret ettik. Germencikli abi ve ablalarının hazırladığı yeni yıl hediyelerini vererek, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarının sözünü aldık. Her zaman yanınızdayım. Sizi çok seviyoruz” dedi.