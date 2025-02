Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Mesudiye Mahallesi’nde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci bağlı Mesudiye Mahallesi’nde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek mahalle sakinleriyle de bir araya geldi. Başkan Zencirci bu tür projelerin sadece ilçenin değil, aynı zamanda bölge halkının yaşam kalitesini artırmak adına büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. "Modern bir kentin olmazsa olmazı modern ve sorunsuz bir ulaşımdır. Mahallemizde araç ve yayalarımızın konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlamaları için yol yapım çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuşan Zencirci yol çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanmasının ardından mahalle sakinlerinin daha rahat ve güvenli bir ulaşım deneyimi yaşayacağını belirtti.

Başkan Zencirci yol yapım çalışmaları inceleme sırasında 7’den 70’e her yaştan mahalle sakinleriyle sohbet ederek, halkın taleplerini de dinledi. Yapılan yol çalışmaları için Başkan Zencirci’ye teşekkür eden vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Başkan Zencirci, halkın taleplerine ve önerilerine her zaman açık olduklarını belirtip, belediyenin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.