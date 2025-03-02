Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Germencik Hıdırbeyli Mahallesi’nde verilen iftar yemeğine katılan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci vatandaşlara incir ikram etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında kurulan iftar sofralarından biri de Germencik’in Hıdırbeyli Mahallesi’nde kuruldu. İftar yemeğine katılan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci vatandaşlarla tek tek selamlaşarak oruçlarını açmaları için incir ikramında bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı Ramazan ayı tebrik mesajında orucu incir ile açma tavsiyesinde bulunan ve incir ile ilgili yaptığı çalışmalarla vatandaşların takdirini toplayan Başkan Zencirci, "Oruçlarımızı incirle açalım, hem halkımız hem ülkemiz kazansın" dedi.

İncirin dünyadaki en kıymetli tarım ürünlerinden birisi olduğunu belirten Başkan Zencirci, "İçeriğiyle vitamin, mineral deposu. Ramazan ayında özellikle hurma yerine incir tüketelim. Hem sağlığımızı korur, hem milli ekonomiyi destekler hem de üreticilerimizin yanında olmuş oluruz" ifadelerini kullandı.