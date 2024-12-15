Ortaklar Mahallesi’ndeki yol yapım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci; "Hava şartlarına aldırış etmeden tüm ekiplerimizle sahadayız" dedi.

Germencik Belediyesi ilçe genelindeki yol yapım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Ortaklar Mahallesi’ndeki Pınarbaşı Caddesi Cihan Sokak üzerinde başlatılan yol yapım çalışmaları da sürüyor. Vatandaşlardan gelen talep ve sıkıntıları çözüme kavuşturmak için tüm ekipleriyle saha olduklarını vurgulayan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci; "Söz verdiğimiz gibi sizlere daha iyisini değil en iyisini sunmak için mesai kavramı gözetmeden, hava şartlarına aldırış etmeden tüm ekiplerimizle sahadayız. Ortaklar Mahallesi Pınarbaşı Caddesi Cihan Sokak güzergahında yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Araç ve yayalarımıza güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunmak için yol yapım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.