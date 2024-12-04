Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’nun özel öğrencileriyle bir araya gelen Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, düzenlenen sergide özel çocuklarla birlikte zeybek oynadı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’ndaki özel eğitim sınıfının öğrencileri tarafından bir dizi etkinlik ve resim sergisi gerçekleştirildi. Germencik’in özel çocukları tarafından yapılan resimlerin de sergilendiği etkinliğe katılan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de özel çocukların zeybek gösterisine ortak oldu. Öğrencilere moral olmak için sahneye çıkan Başkan Zencirci, özel çocuklarla birlikte zeybek rüzgarı estirdi. Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’nun özel öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisini gezen Başkan Zencirci, sergiden eser satın alarak özel eğitim sınıfı öğrencilerine tablet hediye etti.

“Sevgiye engel yok” diyerek özel çocukları unutmayan Başkan Zencirci, etkinlik sonrasında yaptığı paylaşımda “Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencilerimizle buluşarak hazırladıkları etkinleri izledik. Birbirinden güzel eserlerini sundukları sergiyi inceledik. Hediyelerini takdim ettik. İyi ki varsınız çocuklar” ifadelerine yer verdi.