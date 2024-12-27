Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, esnafa olan 57 milyon TL tutarındaki borcunun tamamen ödendiğini, öncelikli olarak ilçe esnafı olmak üzere, 1023 kalemde ödeme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

9 aylık görev sürecinde israfı önlemeye yönelik adımlar atıldığını ve tasarruf politikasıyla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Zencirci, “Sorunsuz bir şekilde işleyen mali bir düzen kurduk” dedi.

“Esnafımızın her zaman yanındayız”

57 milyon TL borç ödemesi gerçekleştirerek belediyenin esnafa olan tüm borcunu sıfırlayan Başkan Zencirci, esnaflara teşekkür ederek, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Başkan Zencirci “Söz verdiğimiz gibi esnafımıza olan borçların ödenmesi için göreve geldiğimiz günden bugüne titizlikle çalışıyoruz. Bir yandan hizmet ve faaliyetlerimizi sürdürüp, yatırım ve projelerimizi hayata geçirirken diğer yandan esnaflarımıza olan borçlarımızı ödemek için ciddi bir çalışma takvimi oluşturduk. Nihayetinde büyük bölümü ilçe esnafımıza ait olan 1023 kalemde 57 milyon TL borç ödendi. Esnaflarımıza bu süreçte anlayış ve destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Söz verdiğimiz gibi esnafımızı mağdur etmedik, göreve gelir gelmez ilk ele aldığımız konu bu oldu ve çözüme ulaştırdık. İlçemize ve esnaflarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Ayrıca Başkan Zencirci yeni yılda hedeflerinin, devletimize olan borçları da, bir ödeme planı hazırlayarak ödemek, gelir getirici yeni projeler hayata geçirerek, Germencik Belediyesinin kendi kendine yeten, sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşturmak” olduğunu ifade etti.