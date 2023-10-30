Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt , Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünü nedeniyle düzenlenen programda çocuklara bayrak ve balon dağıttı.

Doğanşehir Fen Lisesi Spor salonunda düzenlenen Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarına katılan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt , program sonrasında ise Doğanşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan etkinlikte Cumhuriyetin geleceği çocuklara bayrak ve balon dağıttı.

Başkan Zelyurt, Cumhuriyet coşkusunu paylaştığı vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet bayramını da kutladı. Başkan Zelyurt mesajında, "Cumhuriyetimiz 100 yaşında, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılını kutladığımız büyük bir gün. Bu yüz yıl boyunca, milletimiz bağımsızlık ve özgürlük için savaştı, büyük mücadeleler verdi ve büyük başarılar elde etti. Daha aydınlık yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun" dedi.

Çocuklar ve aileleri bayrak ve balonlar için teşekkür ettikleri Başkan Zelyurt’un Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.