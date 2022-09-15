Sivrihisar’ın Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği okul ziyaretleriyle de çocukların sevgilisi haline geldi.

Sivrihisar’ın Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği okul ziyaretleriyle de çocukların sevgilisi haline geldi.

Eskişehir’İn Sivrihisar İlçesinin Belediye Başkanı Yüzügüllü, okulların açılması ile ilçede ki tüm okula yeni başlayan çocuklara ihtiyaçları olabilecek kırtasiye hediyeleri ile gidiyor. İlçede ki eğitimciler, veliler ve çocuklar ile tek tek ilgilenerek, sohbet eden Başkan Yüzügüllü Sivrihisarlıların gönlünü kazandı.

Çocukları ile bir arada okul heyecanlarına ortak olmanın ve onların hayallerini dinlemenin büyük bir mutluluk olduğunu dile getiren Yüzügüllü, “Sivrihisar Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz okul ziyaretlerimizi her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Ziyaretlerimizde çocuklarımızın yanı sıra eğitimcilerimiz ve velilerimiz ile görüşme fırsatı buluyor, taleplerini dinliyoruz. Eğitim ve öğretime daima destek vermek istiyorum, onlar ülkemizin aydınlık yarınları olacaklar. Tüm çocuklarımızın başarılarla ve güzel anılarla dolu bir eğitim hayatı geçirmeleri temennisi ile 2022-2023 eğitim-öğretim yılının öğretmenlerimize, velilerimize ve ülkemiz için yetişecek aydınlık bireyler adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.