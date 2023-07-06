Yerli ve Milli Buğday Çeşitleri Tanıtım Şenliği’ne katılan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, çiftçilerle birlikte çiftetelli oynadı.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yapılan Yerli ve Milli Buğday Çeşitleri Tanıtım Şenliği’ne Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’de katıldı. Şenlik öncesinde Bahçecik mahallesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından milli buğday çeşitleri tanıtıldı. Geliştirilen buğday çeşitlerinin tanıtımının ardından yapılan şenlikte Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü çiftçilerle çiftetelli oynadı.

“Tohum iyi olursa mahsulün verimi artar”

Bahçecik mahallesinde yapılan şenlikte konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, tohumun önemine dikkat çekerek, "Tohum iyi olursa mahsulün verimi artar. Tabii ki ülkemiz her yönüyle ilerliyor. Çiftçilikte de, tarımda da böyle önemli çalışmalar sonucunda verim artıyor. Verim artıkça çiftçinin yüzü gülüyor. Çiftçinin yüzü gülünce Türkiye’nin yüzü gülüyor" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, un tedarikinde Türkiye’nin dünya için lider pozisyonda olduğuna değinerek, "Dünya bulgur ihracatının yüzde 60’ı Türkiye’nin elinde. İtalya’ya pizza hamuru, Almanya’ya yarı pişmiş ekmek gönderiyoruz. Birleşmiş Milletlerin bütün un ihtiyacını Türkiye karşılıyor" şeklinde konuştu.