14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi öncesi Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül bir mesaj yayınladı.

Başkan Yurdagül mesajında, şunları kaydetti; “Cumhuriyeti kuran şehir Erzurum’da yarın gerçekleşecek olan seçim, milletimizin yeni Türkiye Yüz Yılına adım atacağı, istikbalin seçimidir. İnanıyorum ki Erzurumlular gerekeni yapacak, kendi ittifakları olan Cumhur İttifakına gerekli desteği vereceklerdik. Dadaşlar, Milliyetçi Hareket Partisinin, bu şehrin ve ülkemizin emniyet kemeri olduğunu çok iyi bilmektedirler. Yeni yüz yılda Hep Birlikte Türkiye diyerek oylarını MHP lehine kullanacaklarına da eminiz. Terörle, fetöyle ve dahi tüm terör örgütleri ve ülkemizi bölmeye çalışan güçlerle baş edecek tek güç vardır, o da Cumhur İttifakıdır.

Yurdagül, Pazar günü, her bir hemşehrimizin sandığa giderek iradelerini ortaya koymalarının ne kadar önemli olduğunun altını çizerek, gün Milli İradeye, Milli Benliğe, Milli Gençliğe, Milli Geleceğe ve Milli Kalkınmaya sahip çıkma günüdür. Feraseti yüksek, Aziz Erzurumlular da bunun net bir şekilde farkındadırlar.

Seçmenimizden ve teşkilatlarımızdan ricam, Pazar günü gerçekleşecek olan seçimde hiç bir provakasyona gelmemeleri, sağduyulu ve huzurlu bir şekilde sandığa giderek oylarını kullanmalarıdır. Biz biliyoruz ki milleti bölmek isteyen güç ve eller sandıklara da sirayet edecek, fakat biz asla buna fırsat vermeyecek güvenin ve huzurun şehri Erzurum’da sükunet içinde seçimimizi gerçekleştireceğiz.

Teşkilatlarımız bizim bel kemiğimiz

Yurdagül açıklamasında, tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, İl yönetimimiz, ilçe başkanlarımız ve yönetimlerimiz, ülkü ocakları il ve ilçe başkanlıklarımız ve teşkilatları, İspir ve Uzundere Belediye başkanlarımız, Kamu-Sen ve Kamu-Sen’e bağlı şubelerimiz, Türk Hukuk Enstitüsü, Tükav, Kaçep birimimize ve sahada kalbi üç hilal ile atan tüm gönül erlerimize seçim süreci boyunca verdikleri emek için şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Onların emeği çok büyük... Erzurum basını bizim sesimiz oldu

Mesajında, Erzurum basınını unutmayan Yurdagül, çalışmalarımızı halkımıza taşıyan, bizim sahada ki sesimiz olan basınımıza da çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. “