Sağlık-Sen Bursa Şubesi’nin 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. İki listeyle yapılan seçimde mevcut Başkan Gökhan Yünkül güven tazeledi. Başkan Yünkül, “Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Sağlık-Sen Bursa Şubesi’nin 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. İki listeyle yapılan seçimde mevcut Başkan Gökhan Yünkül güven tazeledi. Başkan Yünkül, “Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Bursa Şube’nin Genel Kurulu, Genel Başkan Semih Durmuş, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Genel Sekreter Durali Baki, Genel Başkan Yardımcıları İdris Baykan, Şemsettin Karadoğan, Yusuf Dural ve Yasin Barutcu’nun katılımıyla Merinos AKKM’de gerçekleştirildi. Kurulun Divan Başkanlığını, Genel Sekreter Durali Baki yaptı.

Şube Başkanı Gökhan Yünkül, Memur-Sen ve Sağlık-Sen ailesinin bir üyesi olmanın ayrıcalıklı olduğunu belirterek, “Üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Memur-Sen ve Sağlık-Sen’li olmak günü kurtarma telaşıyla hareket etmek değil yarınları ve geleceği kurtarma telaşıyla hizmet etmek demektir. Adil paylaşımı herkes için geçerli olana kadar mücadele etmek demektir. Farkında olmak demektir. İnanç ve vicdan hürriyeti önündeki her zorlukla mücadele etmek demektir” ifadelerini kullandı.

“Gücümüzü bugüne kadar hep teşkilatımızdan aldık” diyen Yünkül, değerlerinden taviz vermeden, verdikleri mücadeleden alınlarının akıyla çıktıkları söyledi. Sağlık-Sen’i karalamaya çalışanlara fırsat vermeyeceklerini kaydeden Yünkül, “Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Sağlık-Sen bayrağını yukarılara çeken teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sağlık-Sen Bursa Şubesi’nin yönetimi şu isimlerden oluştu:

"Şube Başkanı Gökhan Yünkül, Şube Sekreteri Erkan Baştar, Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Çiçekel, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Ön, Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüseyin Aydın, Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı İdris Çolak, Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yusuf Turgut."

Kurulda bir konuşma gerçekleştiren Genel Başkan Semih Durmuş, sendikal mücadelenin en önemli unsurunun birlikte hareket etmek olduğunu belirterek, memur sendikacılığı hakkında bilgiler verdi. 6. Dönem Toplu Sözleşme kazanımlarına değinen Durmuş, 2019 yılındaki toplu sözleşmede ortaya koydukları net duruş sayesinde 2021 yılındaki toplu sözleşmede önemli kazanımlara imza attıklarını dile getirdi. Ne istediğini bilen, doğrudan çalışanların cebine girecek ve tüm çalışanları etkileyecek taleplerle masaya oturduklarını kaydeden Durmuş, 6. Dönem Toplu Sözleşmede 22 önemli kazanıma imza attıklarını dile getirdi. Durmuş, “Kuruş sendikacılığı değil duruş sendikacılığı misyonuyla mücadele ediyoruz. Sadece eleştirmiyor, çözüm önerilerini de ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının birçok sorununu çözüme kavuşturduklarını kaydeden Durmuş, performansa dayalı adaletsiz ek ödeme sistemine son verilmesi için büyük mücadele ettiklerini söyledi. Her platformda her fırsatta çalışma barışına zarar veren bu uygulamaya son verilmesi gerektiğini anlattıklarını dile getiren Durmuş, “Çözüm önerilerimizi tüm muhataplara ilettik. Aynı işi yapan ama farlı iki hastanede hizmet veren çalışanların birbirinden farklı ücret almasının kabul edilemez olduğunu anlattık. Yeni yönetmelikle birlikte bu sorun çözüme kavuştu” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının sorunlarının köklü çözümü için önemli bir duruş sergilediklerini de dile getiren Durmuş, “Sağlık Bakanlığı’nın Ek Ödeme Yönetmeliği ile önemli düzenlemeler yapıldı. Ancak, düzenlemelerin eksik ve adaletsiz yönleri var. Bunun için itirazlarımı yaptık” diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarının başında istihdam yetersizliği geldiğini kaydeden Durmuş, “Ülkemizde 4 hemşirenin işini bir hemşire yapıyor. Sağlık çalışanları ayda en az 14 gün nöbet tutuyor. Ailelerinden uzakta, sosyal hayatları olmadan çalışıyorlar. İstihdamın artırılması şart. Sağlıkta 85 bin istihdam yapılması önemli bir adım. Ancak düzenli aralıklarla her yıl istihdamın yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Referans alınan noktanın çok önemli olduğunu belirten AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Kurucu Başkan Mehmet Akif İnan’ın Erdemliler Hareketini referans alırsanız, işte böyle güzel böyle başarılı bir topluluğu inşa etmiş olursunuz. Kurucu Merhum Başkan Mehmet Akif İnan’ı böylece rahmetle anıyoruz. Ülkenin her zor durumda Memur-Sen hep yanımızda idi. Çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

20 yıllık iktidar öncesinde Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında sağlığın geldiğine dikkat çeken Esgin, iktidarları boyunca sağlıkta önemli adımlar atıldığını ve sağlıkta dönüşüm sürecinde memnuniyet oranının yüzde 70’lere çıktığını dile getirdi. Sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını belirten Esgin, “Sendikal faaliyetiniz bizim için çok anlamlı. Sorunların çözümü için paydaş olmak niyetindeyiz” diye konuştu.