Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Valiliği tarafından İstanbul’un 39 ilçesiyle beraber; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ şehirlerinde eş zamanlı olarak düzenlenen deprem tatbikatına katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Valiliği tarafından İstanbul’un 39 ilçesiyle beraber; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ şehirlerinde eş zamanlı olarak düzenlenen deprem tatbikatına katıldı.

Tatbikat senaryosu: Adalar açıklarında 7 şiddetinde deprem

İstanbul Valiliği tarafından, sabah erken saatlerde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği İstanbul Adalar açıklarında, 7 şiddetine yakın bir deprem gerçekleşti. Valiliğin toplanma çağrısı üzerine, İstanbul’un 39 ilçesinde olduğu gibi, Kartal’da da ilçe protokolü; koordinasyon kurulu olarak, Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı binasında bir araya geldi.

Tatbikatta, sırasıyla; haber alma ve yayma, intikal ve masa başı çalışmaları gerçekleştirildi. Koordinasyon kurulu, deprem senaryosuna göre Kartal’da meydana gelebilecek hasarları ve yardım faaliyetlerini tartışarak değerlendirmeye aldı.

“Deprem gerçeğini çok ciddiye alıyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türkiye’nin ilk Sivil Savunma Uzmanlığı binasını hayata geçiren ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nü kuran ilçe belediyesi olduklarını ve deprem gerçeğini çok ciddiye aldıklarını kaydetti ve sözlerine şöyle devam etti: “Bugün, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen, deprem tatbikatındayız. Kartal’ın afet koordinasyon kurulu olarak tatbikata katılım sağladık. Ülkemizin bir deprem bölgesi olma sorununu çok ciddiye alıyoruz. Sivil Savunma Uzmanlığımız gayret dolu çalışmalarına devam ediyor. Tüm çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz.”