Çanakkale’nin Ezine ilçesinde Abdurrahman Bey Cami (Ulu Cami) için restorasyon çalışmaları başladı. Restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, “Ezine’mizin tarihine sahip çıkıyoruz” dedi.

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde Abdurrahman Bey Cami (Ulu Cami) için restorasyon çalışmaları başladı. Restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, “Ezine’mizin tarihine sahip çıkıyoruz” dedi.

Ezine’nin ve bölgenin ilk inşa edilmiş camii olma özelliğine sahip Osmanlı camilerinin ilk örneklerinden olan Orhan Gazi zamanında Danışmentli Abdurrahman Bey tarafından yaptırılan Ezine Abdurrahman Bey Cami de (Ezine Ulu Caminin) restorasyon çalışmalarına başlandı.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, restorasyon çalışmaları devam eden camide incelemelerde bulundu. Yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Ezine’nin tarihine sahip çıktıklarını belirten Belediye Başkanı Güray Yüksel, “Ezine’mizin ve Bölgemizin ilk inşa edilmiş camii olma özelliğine sahip Osmanlı camilerinin ilk örneklerinden olan Orhan Gazi Zamanında Danışmentli Abdurrahman Bey tarafından yaptırılmış Ezine Abdurrahman Bey Cami (Ezine Ulu Camimizin) restorasyon yapım çalışmaları başlamıştır. Ezine’mize, hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. Desteklerinden dolayı AK Parti Grup Başkan Vekilimiz, Çanakkale Milletvekilimiz Sn. Bülent Turan’a, AK Parti Çanakkale Milletvekilimiz Sn. Jülide İskenderoğlu’na, Vakıflar Genel Müdürümüz Sn. Burhan Ersoy’a, AK Parti Çanakkale İl Başkanımız Sn. Naim Makas’a, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürümüz Sn. Gökhan Bahçecik’e teşekkür ediyoruz” dedi.