Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 6 Şubat günü gerçekleşen iki büyük deprem felaketi ile sarsılan şehirlerden biri olan Malatya’da ziyaretlerde bulunarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 6 Şubat günü gerçekleşen iki büyük deprem felaketi ile sarsılan şehirlerden biri olan Malatya’da ziyaretlerde bulunarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıya Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın ile birlikte katılan Başkan Yüksel, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen belediye başkanları ve başkan yardımcıları ile afetin açtığı yaraların sarılması için deprem bölgesinde yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

"Yaralarımızı el birliği ile saracağız"

Belediyeler arasında iş bölümünün gerçekleştirildiği toplantının ardından açıklamada bulunan Başkan Yüksel, "Depremin ağır darbe vurduğu Malatya’da kıymetli mevkidaşlarımız ile birlikte yaralarımızı el birliği ile sarabilmek adına yapılabilecek çalışmaları planlamak için bir araya geldik. Fen İşleri Müdürümüz Kenan Taşkın ile birlikte katıldığımız toplantıda, Süleymanpaşa Belediyemiz sorumluluğuna verilen işleri ivedilikle tamamlayarak, inşallah en kısa sürede depremzede vatandaşlarımızın acılarına derman olacağız. Bir kez daha milletimize başsağlığı diliyor, tüm Türkiye’yle geçmiş olsun temennilerimi paylaşıyorum" diye konuştu.

Başkan Yüksel Malatya temaslarının ardından, bölgede yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunacağını sözlerine ekledi.