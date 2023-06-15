Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 17-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek YKS sınavı öncesi vatandaşları özellikle sınav saatlerinde kent genelinde yüksek gürültü yapmamaları hususunda duyarlı olmaya davet etti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, haftalık olağan encümen toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Encümen toplantısında alınan kararların Alanya’ya, bölgeye ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Yücel, 17-18 Haziran tarihleri arasında Türkiye genelinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. Sınavın ehemmiyetini göz önünde bulundurarak sınav güvenliğini ve huzurunu artırmak adına vatandaşlardan duyarlı davranmaları yönünde destek isteyen Başkan Yücel, “Gecesini gündüzüne katarak durmadan çalışan öğrencilerimize 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek YKS sınavlarında başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin geleceğini yakından etkileyecek bu önemli tarihlerde vatandaşlarımızdan da özellikle okul bölgelerinde gürültü oluşturacak hareketlerden kaçınmalarını istirham ediyorum. Korna, yüksek sesle müzik gibi dikkat dağıtıcı etmenlere karşı duyarlı olunması çok önemli. Bu anlamda ekiplerimiz de emniyet güçleriyle işbirliği içerisinde çalışmalarına devam edecekler. Cuma ve Cumartesi akşamları da kent genelindeki umuma açık eğlence yerlerinde müzik faaliyetleri 23.00’da son bulacak. Sınav bölgelerine yakın yerlerdeki inşaat faaliyetleri durdurulacak. Çocuklarımızın geleceği ve cezai işlemle karşılaşmamak adına duyarlı davranalım” dedi.